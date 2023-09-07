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Общество

Сбер и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

07.09.2023 10:57|ПсковКомментариев: 0

Сбер и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии сроком на пять лет в рамках IX ежегодного Ленинградского форума «Мой бизнес – Энергия возможностей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Стороны планируют развитие инвестиционной инфраструктуры, внедрение принципов ESG, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса и предпринимательства региона.

«Мы начали работать с Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области в 2019 году, и подписанный сегодня документ даёт старт очередному этапу нашего сотрудничества. Помимо непосредственно банковских услуг, мы планируем развивать социальное предпринимательство и инклюзивные практики. Также соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, что в конечном счёте будет повышать качество жизни людей», - рассказал директор головного отделения Сбербанка по Ленинградской области Олег Тихомиров.

Директор Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин добавил, что ранее совместная работа была направлена исключительно на гарантийную поддержку бизнеса в регионе.

«Если ранее совместная работа была направлена исключительно на гарантийную поддержку бизнеса в регионе, то сегодня начинается новый этап нашего бизнес-партнёрства. Уверен, что подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Фондом и Сбербанком, одним из технологичных и успешных участников финансового рынка России, будет также способствовать развитию инклюзивных проектов, локального и ответственного предпринимательства на территории Ленинградской области», – сказал Вадим Аверин.

Теги: #Сбербанк #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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