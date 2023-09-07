Общество

Ремонтирующего водопроводную сеть в Островском районе подрядчика включили в реестр недобросовестных

ООО «Внешнеэкономический путь» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за то, что не не смогло в установленный срок выполнить работы по капремонту водопроводной сети, переоборудованию артезианской скважины и замене водопроводной башни в селе Воронцово Островского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС России.

«Подрядчик должен был выполнить работы к 1 августа 2023 года, однако отставал от графика, и большую часть работ не выполнил», - отметили в ведомстве.

Решение УФАС о включении компании «Внешнеэкономический путь» в РНП было принято с учетом серьезных последствий, которые могло вызвать неисполнение контракта. Жители 22 жилых домов и Воронцовского дома-интерната для престарелых и инвалидов остались без доступа к чистой воде, а также под угрозой срыва была подготовка к отопительному сезону.

«Более того, компания "Внешнеэкономический путь" на момент принятия решения уже дважды была внесена в реестр недобросовестных поставщиков, так как имеет 9 контрактов со статусом "исполнение прекращено", 6 из которых были расторгнуты в связи с односторонним отказом от исполнения контракта. Эти факты свидетельствуют о неоднократном нарушении обязательств и указывают на недобросовестное поведение компании», - добавили в пресс-службе.