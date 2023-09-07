Общество

Участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Продолжается командный этап AI Challenge — международного детского конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) от Сбера и Альянса в сфере искусственного интеллекта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, конкурс объединяет детей со всего мира и помогает начать использовать технологии ИИ, в том числе для решения задач, актуальных для бизнеса.

Сегодня в AI Challenge принимают участие ребята из 35 стран мира, в том числе Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Узбекистана и других. В России больше всего участников зарегистрировалось на конкурс из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска.

Во время командного этапа участники обмениваются опытом и совместно выполняют задания по использованию ИИ в одном из пяти направлений конкурса: медицине, креативных индустриях, эффективном производстве, анализе изображения и видео, сельском хозяйстве.

«Искусственный интеллект формирует будущее и определяет тренды развития всех сфер экономики и жизни. Навыки в этой области в будущем позволят представителям молодого поколения быть успешными в любой профессии. Конкурс AI Challenge даёт ребятам из разных стран не только возможность обмениваться опытом и получать новые знания, но и яркие впечатления и дружбу на долгие годы», – рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Кейсы для конкурса предоставили компании Альянса в сфере искусственного интеллекта, который объединяет технологических лидеров своих отраслей для развития искусственного интеллекта в России. Все этапы AI Challenge проводятся на All Cups — технологической платформе VK для проведения онлайн-соревнований и IT-чемпионатов.

На сегодняшний день самая популярная у участников конкурса задача — по направлению «Медицина». Её авторы — эксперты Лаборатории искусственного интеллекта Сбера. Заболевания сердечно-сосудистой системы остаются одной из основных причин смертности в России и мире, поэтому их ранняя диагностика способна кардинально сократить смертность населения и в целом повысить общий уровень долголетия нации. Участникам предлагается построить ML-модель, позволяющую диагностировать сердечные патологии по ЭКГ-сигналам.

По направлению «Креативные индустрии» кейс предоставлен командой Sber AI. Участникам предстоит взять на себя роль разработчиков пространства виртуальной реальности и поручить целый спектр задач генеративным моделям искусственного интеллекта, позволяющим создавать объекты различных модальностей. Используя современные решения и собственные наработки на их основе, конкурсантам предстоит разработать уникальное виртуальное пространство, наполненное генеративным контентом — картинами, музыкой, видео и 3D-объектами.

В рамках направления «Анализ и изображение видео», задачу для которого предоставила компания VK, участникам нужно разработать модель для оценки качества изображений без использования референсного (эталонного) изображения. Это непростая комплексная задача, поскольку необходимо учитывать как техническую, так и эстетическую составляющие.

Также участники конкурса могут поразмышлять над выстраиванием производственных процессов в компании и придумать алгоритм анализа информации о заказах материалов для предотвращения срыва их поставки, выполняя задание по направлению «Производство» от «Северстали».

Кроме того, претенденты на финал могут попробовать свои силы в разработке сервиса по распознаванию сорняков с помощью фотофиксации в рамках кейса по направлению «Сельское хозяйство» от «Уралхима». Такое решение будет полезно фермерам в России, Африке и Латинской Америке.

Участники до 18 лет вне зависимости от того, где они находятся, могут пройти регистрацию до 27 сентября 2023 года включительно и принять участие в конкурсе.