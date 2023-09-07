Общество

Псковский журналист Леонид Григорьев скончался на 85-м году жизни

Бывший сотрудник филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Леонид Григорьев скончался на 85-м году жизни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в телерадиокомпании.

Леонид Григорьев начал работу на областном телевидении ассистентом режиссёра в 1964 году после окончания отделения русского языка и литературы филологического факультета Ленинградского университета имени Жданова. Однако Леонида Григорьева привлекала журналистская деятельность, поэтому вскоре он был переведен на должность корреспондента, а в 1966 году назначен старшим редактором редакции промышленности, строительства и транспорта.

В должности редактора проработал на ГТРК «Псков» до 2005 года. За это время подготовил к эфиру множество телепрограмм, которые получили высокую оценку зрителей: «Свой дом – реальность и перспективы», «Пушкиногорье без легенд», «Клуб деловых встреч», «В условиях рынка», «Собеседник».

Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР и медалью «Ветеран труда». Удостоен звания «Заслуженный работник культуры РФ».

Прощание состоится в пятницу, 8 сентября, в 11:00 в Пскове, в храме Жен-Мироносиц.