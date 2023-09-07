Общество

Донорам костного мозга хотят дать больше льгот

Доноры костного мозга в России должны обладать такими же льготами и гарантиями, как и доноры крови. Так считают депутаты петербургского заксобрания Всеволод Беликов, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Они внесли на рассмотрение коллег проект федерального закона с соответствующими изменениями.

Петербургские депутаты предлагают дополнить Трудовой кодекс и Федеральный закон «О трансплантации органов и тканей человека», а именно статьи, в которых указано, что донорам крови полагаются гарантированные выходные в дни обследований и сдачи биоматериала, а также питание, которое не заменяется денежной компенсацией. Такие же льготы петербургские депутаты предлагают распространить на доноров костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, пишет «Парламентская газета».

«Кровь всегда была востребована. Сейчас есть потребность в костном мозге. Он нужен при лечении довольно широкого спектра заболеваний. Инициативу о поддержке граждан, которые выступают донорами, мы обсуждали с профессиональными сообществами. Кроме того, такое предложение параллельно высказывали и члены нашего молодежного парламента», — пояснил депутат Александр Ржаненков.

Трансплантация костного мозга используется чаще всего при лечении онкологических заболеваний, при лейкозах. Применяется при поражении лимфатической системы, при наследственных заболеваниях. Известно, что трансплантация устойчивого к вирусу костного мозга остается самой перспективной технологией полной элиминации ВИЧ.

Потребность в трансплантации в нашей стране испытывают ежегодно около 20 тысяч человек. Часто люди путают костный мозг со спинным. И опасаются становится донорами.

Есть несколько методов забора костного мозга. Самый простой схож со сдачей крови: ее берут из вены и фильтруют, забирая стволовые клетки. Остальную кровь возвращают донору. Процедура, правда, длится дольше — около четырех часов.

Другой метод — забор под наркозом: жидкость костного мозга берут из тазовой кости шприцем. И из нее потом забирают стволовые клетки.

Детский хирург и онколог, заслуженный врач РФ, сенатор Владимир Круглый напомнил, что недавно уже утвердили федеральным законом ряд мер поддержки доноров костного мозга. В первую очередь — обеспечили бесплатный проезд для них к месту забора и бесплатное обследование.

Инициативу петербургских парламентариев он в целом считает логичной. Но считает необходимым пояснить, что сравнивать доноров крови и доноров костного мозга и ставить их в один ряд не следует: «Донорство костного мозга — это не совсем донорство крови. Кровь можно сдавать один раз в два месяца, а плазму — два раза в месяц. И если мы можем говорить о донорстве крови как о неком регулярном процессе, то донорство костного мозга — это разовая процедура. В лучшем случае забор можно сделать дважды с интервалом в несколько лет. Основное — это вступление в регистр. Но процедура длительная, и человек может никогда не дождаться, пока возникнет потребность именно в его донорстве», — отметил парламентарий.

Владимир Круглый пояснил, почему в последнее время все чаще специалисты говорят о необходимости пополнения российского регистра доноров костного мозга: «Ранее мы широко пользовались европейскими регистрами и подбирали доноров не только среди россиян. Но сегодня с этим возникли проблемы. Из-за известных событий усложнилась логистика. Раньше можно было в самолет погрузить костный мозг и быстро доставить. Сегодня нам нужен широкий российский банк доноров», — рассказал парламентарий.

Единый российский федеральный регистр доноров костного мозга ведется с 2022 года. По данным на 24 апреля 2023 года, база содержит сведения об HLA-генотипах более 204 тысяч российских доноров.

Подать заявление в регистр доноров костного мозга тем, кто не имеет медицинских противопоказаний, можно через «Госуслуги» или рекрутинговые центры, которые расположены во многих городах России. Рекомендуемый возраст донора — от 18 до 45 лет.