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Общество

Синоптик дал прогноз на осень в европейской части России

08.09.2023 07:19|ПсковКомментариев: 0

Сентябрь в европейской части России стартовал с летнего, июльского тепла, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, переход от метеорологического лета к метеорологической осени в этом году будет очень плавным.

«Я оцениваю сентябрь на большей части европейской территории России по температурному фону на два градуса теплее, чем должно быть по всем многолетним параметрам. Что касается количества осадков, в северной половине европейской России ожидается дефицит небесной влаги до 10-30%, к югу будет дождей больше, чем положено по норме, на 15-20%. Столичный регион – в зоне нормальных показателей. Для Москвы нормальная температура в ночные часы в сентябре – плюс 8, в дневные часы – порядка 16 градусов, по количеству осадков – около 66 мм. В целом сентябрь будет благополучным – медленное сползание в осенний климатический режим», – прогнозирует Евгений Тишковец.

Октябрь тоже порадует россиян теплом, продолжил синоптик в интервью радио Sputnik.

«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета – молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны. Молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое – в середине сентября, а старое бабье лето – в первой половине октября. В октябре температурный фон все еще будет выше ожидаемой нормы, так что этот месяц тоже порадует золотой осенью», – сказал Евгений Тишковец.

Источник: Псковская Лента Новостей
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