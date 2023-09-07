Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Аферисты создали Telegram-канал, имитирующий официальный ресурс «Госуслуг», с помощью которого могут внедрять на телефоны россиян вредоносные программы и похищать их деньги, сообщили в платформе по борьбе с мошенниками "Мошеловка".

РИА Новости обратило внимание, что один из популярных развлекательных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официальных Госуслуг. Данный канал — закрытый, для вступления нужно подать заявку. Канал обещает предоставлять информацию, например, о том, как оформить пособие в размере более 45 тысяч рублей, «если у вас есть хоть один родственник…», «быстро и легко получить пособия при рождении ребенка», получить выплату в 107 тысяч рублей «рожденным с 1946 по 1991 год» и прочее.

«Канал мошеннический, при переходе можно остаться без денег и подхватить вредоносную программу», - предупредили в «Мошеловке».

Эксперты пояснили, что при попытке перейти в данный канал, подав заявку на включение, пользователь попадает к боту и видит сообщение, что заявку не смогли обработать и нужно пройти по еще одной ссылке. «Добропорядочным администраторам точно не нужно было бы реализовывать несколько ссылок для приема подписчиков в канал. Вероятнее всего, ссылка, как первая, так и вторая, будет фишинговой, вредоносной, имеющей целью взломать аккаунт или же получить доступ к иным данным в телефоне», - указали они.

Схем, в результате которых пытаются взломать аккаунт в Telegram, очень много, и сигналы об этом приходят регулярно, пояснили в «Мошеловке». При получении доступа мошенники могут увидеть все контакты жертвы, переписки, фото и изображения. Все это может быть использовано в дальнейших манипуляциях.

«К сожалению, сейчас появилось огромное количество Telegram-каналов, имитирующих официальные каналы ведомств. Цели их создания могут сильно отличаться – от простого привлечения подписчиков громким именем до вовлечения в мошеннические схемы», - отметили эксперты. Они напомнили, что верифицированные каналы, которым можно доверять, регулярно приводит портал «Объясняем.рф», и в сети они помечены голубой галочкой.