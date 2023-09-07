Общество

Штрафы за вброс рекламы в почтовые ящики могут ввести в России

Запрет рекламы в почтовых ящиках жилых домов, если жильцы не дали разрешения на нее на общем собрании, готовят в России. Такой законопроект разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

За нарушение правил предполагается административная ответственность: штрафы для граждан 25,5 тысячи рублей, для должностных лиц — 4–20 тысяч, и для юрлиц — 100–500 тысяч, рассказала зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Мы регулярно получаем жалобы граждан на мусор из-за листовок в почтовых ящиках, зачастую люди из-за этих бумаг теряют важные документы, в том числе платежки на оплату ЖКУ», — приводят слова Разворотневой «Известия».

Для фиксации нарушений каждый подъезд необходимо оборудовать видеокамерой, полагает член того же комитета Сергей Колунов.

«В большинстве подъездов они уже и сейчас есть и направлены, в числе прочего, на почтовые ящики. Затем специалистам нужно будет отследить человека, который распространяет несогласованные листовки, и передать фрагмент видео в правоохранительные органы», — отметил он.

При этом необходимо разрешить распространять социальную рекламу, направленную на достижение общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства, добавил парламентарий.