Общество

Псковских программистов ждут на хакатоне «НаСевереКодить»

Псковских программистов ждут на хакатоне «НаСевереКодить». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Хакатон «НаСевереКодить» для технических и ИТ-специалистов будет проводиться с 15 по 24 сентября в Мурманской области.

Мероприятие поддержали Национальная система платежных карт (МИР), Центр компетенций проекта Минстроя России «Умный город», а также Информационный центр атомной отрасли.

Подробная информация о хакатоне размещена по адресу.

Организаторы — правительство Мурманской области — приглашает команды Псковской области принять участие в хакатоне в онлайн и офлайн-формате.

Контактное лицо по вопросу участия в мероприятии: Вадим Артищев — начальник отдела проектов отраслевой цифровизации министерства цифрового развития Мурманской области, тел. (815 2) 48-64-12, e-mail: artishchev@gov-murman.ru.