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Психолог: На родителей школьников повесили вину и стыд

Первая учебная неделя позади. Возвращение школьных будней вызывает стресс как у детей, так и у их родителей. Еще неизвестно, у кого сильнее. Как взрослым справиться с нахлынувшими эмоциями? Чем помочь ребенку, чтобы тот плавно вошел в учебный процесс? Как делать домашку? Стоит ли сразу отправлять чадо к репетиторам? Почему ребенок истерит и отказывается идти в школу? Как пятиклассникам и выпускникам справиться с новыми ролями? Есть ли способ общаться со школьником-подростком, чтобы не натыкаться на вечное: «Норм»? Обо всем этом в интервью Псковской Ленты Новостей с кандидатом психологических наук, психологом-консультантом Дианой Грибановой.

- Диана Ярославовна, в чем причина того, что родители остро реагируют на начало учебного года?

- Предположу, что, в первую очередь, из-за того, как много ответственности возлагает современная школа на родителей. Часто это даже не ответственность, а вина. Ребенок плохо учится? Это вы виноваты! К школе могут присоединяться бабушки и дедушки, происходит сравнение с какими-то успешными семьями.

Что делает школа, если ребенок не успевает? Вызывает родителей и говорит: «Занимайтесь! Любыми способами». Если в младших классах это еще возможно, то у родителей более старших школьников не хватает остатков знаний. Зачастую в нынешних школах совсем иная система изучения материала, чем была в школе родителей. Есть еще и собственные «взрослые» обязанности, бывает, ребенок не один. Для родителей все это превращает проживание учебного года в непосильную задачу. Отсюда и все эти «шутки» перед 1 сентября, вроде «готовим ремень и валерьянку».

Диана Грибанова. Фото из личного архива.

- Если следовать правилу «сначала кислородную маску родителям», то первыми справиться с собственным напряжением должны взрослые. Что для этого нужно сделать?

- Во-первых, понять, действительно ли за все так ответственны родители. Может ли быть, что учителя и школы неправы в этом вопросе? Все-таки это распределенная ответственность. Далеко не только родителей, но и школы, и ребенка тоже. Тогда ставится другой вопрос, как научить ребенка учиться? С сожалением констатируем, что при сорока детях в классе учитель практически лишен возможности привить детям такой навык. Но и родители чаще не учат ребенка заниматься, а требуют выполнения уроков. Это другая задача. Ребенок как не знал, как выполняется та или иная учебная задача, так и не будет знать.

Во-вторых, очень часто родитель считает, что он должен. Причина или в его детстве, где с него сильно требовали. Или в бесконечном сравнении со всеми, у кого ребенок успешнее, кому не такими усилиями дается учеба. Если пойдем в глубину, то скорее всего придем к большому чувству стыда и обвинению «Я – несостоявшийся родитель, если мой ребенок плохо учится». К сожалению, это традиция XX века и особенно XXI века, когда успешность возведена в культ. Родители забывают, что кроме школы, есть и другая жизнь. Раньше о ней задумывались больше. Теперь мы видим повальную увлеченность родителей успешностью ребенка, который должен, в конце концов, сдать ЕГЭ и поступить. А это не всегда про знания.

Поэтому надо разобраться. «Почему я эти эмоции испытываю по отношению к учебе ребенка? Почему столько сил, столько нервов я на это трачу? Действительно ли оно того стоит? Связано ли с представлениями о собственной успешности?» Это пункт номер один, чтобы не так сильно переживать.

- Чем родители могут помочь ребенку, чтобы повторное привыкание к школе прошло как можно мягче?

- Несмотря на то, что учебный год уже начался, стоит в голове держать мысль, что адаптация требует времени. Иногда несколько недель. У нас как бывает? Не успели сесть учиться – сразу кружки пошли. Ребенку не дали времени оклематься, влиться в деятельность, от него тут же требуют и требуют. Как будто он все должен вспомнить мгновенно за один-два дня.

Неверное представление, что дети лучше адаптируются. Это не так. У взрослых есть множество картин того, как может быть, а у ребенка их не очень много, поэтому детям адаптироваться сложнее. Особенно, если это связано с изменением звена или сменой школы.

Поможет бережное отношение и поддержка, понимание, что все будет происходить не сразу. Младшим школьникам можно помочь какими-то напоминалочками. Интернет может работать и во благо, оттуда можно скачать и распечатать, например, последовательности действий при сборе рюкзака, делании уроков, одевании.

Следует помнить, что есть и физиологическая адаптация, новый режим дня. А также психологическая, эмоциональная и социальная. Ребенку нужно адаптироваться к новому типу взаимодействия с другими. Это еще и про чередования режима отдыха и работы. Родители забывают о том, что отдых – необходимая часть для того, чтобы можно было что-то делать. Заглянув к ребенку и увидев, что он ничего не делает, не надо обвинять его в том, что он баклуши бьет. Ничего подобного не происходит – он восстанавливается. Родители часто и сами живут в таком режиме: даже когда есть возможность отдыхать и восстанавливаться, этого не делают. Но чтобы напрягаться, надо сначала расслабиться. Организм и психика по-другому работать не могут.

- Для пятиклассников наступает совершенно новый этап. Дети переходят в среднее звено, где вместо одно педагога – десяток, и у каждого свои требования. Вероятно, требуется особый подход к адаптации детей на этой ступени? Есть ли способ подняться на нее наименее безболезненно?

- Должно быть выстроено взаимодействие с классным руководителем, чтобы родители были в курсе тех требований, которые предъявляют новые учителя. К сожалению, родительские чаты частенько превращаются в склочный диалог. Но если коммуникация и там выстроена, родители могут делиться друг с другом требованиями педагогов, о которых узнали.

Дальше нужно обращать внимание на эмоциональные реакции ребенка, на то, как его организм откликается: возможно нарушение сна, питания. Может быть, ребенок замалчивает что-то, приходит недовольный, расстроенный. Родителям хочется его сразу спросить, что случилось. Если ответ: «Все нормально», стоит предположить: «Я вижу, ты расстроен». Спровоцировать ребенка, чтобы он рассказал о трудностях адаптации.

Призываю не делать ребенка виноватым. «Ты не справляешься. Ты не можешь. Ты большой. Ты должен». У каждого много индивидуальных особенностей. Кому-то нервная система позволяет адаптироваться быстро, а кто-то постепенно входит в этот процесс.

- Что могут сделать родители девяти- и одиннадцатиклассников, чтобы наиболее эффективно настроить их на подготовку к экзаменам? Нужно ли это делать в самом начале учебного года?

- Рекомендация очень похожа на ту, что мы давали при переходе в среднее звено: не гнать лошадей. Давать месяц-два на адаптацию. Большинство учителей с первого дня настраивают выпускные классы, что все, дальше жизни не будет. Прямым текстом это порой говорится. Представьте, как это воспринимается детьми. Их зажимают в тиски, лишая иной жизни, кроме учебной. Опять же вопрос, мы будем на стороне ребенка, будем его поддерживать или присоединимся к тем, кто требует, а не поощряет? Печально, что в нашей культуре это ярко выражено. Любые ошибки и промахи, опоздания, низкая успеваемость – все замечается. А то, что ребенок делает хорошо, как старается, стремится, сколько вкладывает в это – на это часто не обращается внимания, типа, само собой разумеется.

- Как правильно помогать ребенку с уроками, если он сам не справляется?

- Первое, что нужно делать: именно помогать, а не делать за него. Очень распространенная практика, когда родители сидят и делают уроки. Все видели юмористические ролики по этому поводу, не на пустом месте они возникли.

Я помогаю – это я делаю вместе, а не вместо. Давайте помнить, что не все сразу ходить научились, что это был постепенный процесс. Также нужно объяснить, что это значит – делать уроки, в каком порядке их выполнять, что начинать надо с того, чтобы вытащить тетрадки.

Взрослые люди воспринимают это как банальщину, а я хорошо запомнила пример коллеги. В семье разделились, папа делает математику, а мама все остальное. Потому что папа инженер, а мама поняла, что с остальным и так справится. Но каждый акт помощи папы заканчивался жуткой истерикой ребенка, вплоть до того, что тот отказывался с отцом рядом находиться и ходить в школу. По мнению папы, ребенок был идиотом, потому что не мог построить отрезок во втором классе. Легче ничего же быть не может, значит, ребенок умственно отсталый. А вообще-то задача сложная, состоящая из множества мелких. Взрослым бы почаще вспоминать, насколько трудны для ребенка вещи, которые кажутся взрослым простыми.

Почти сто лет назад Лев Семенович Выготский сформулировал базовый закон зоны ближайшего развития. Он говорил, что зона ближайшего развития – это расстояние между тем, что ребенок может делать самостоятельно, и тем, что он может делать с небольшой помощью взрослого. Грубо говоря этот закон звучит: «Давай вместе!» Сначала делаем домашнее задание вместе полностью, потом постепенно ребенок все больше и больше делает сам, одну операцию за другой. Должны прийти к тому, чтобы он обращался за помощью лишь в те моменты, когда что-то непонятно.

Когда мы говорим про подростковые классы, значимость учебы видят, как правило, только взрослые, родители и учителя. Если раздражает процесс «выбивания» из ребенка домашнего задания, то стоит передать это другим людям. Тем же репетиторам, которые не будут столько нервов тратить. Тогда есть шанс сохранить остатки отношений, которые при ярком подростковом кризисе и так становятся намного хуже.

- Работу с репетиторами следует начинать с первой же учебной недели, или правильнее дать ребенку время привыкнуть к возвращению в школьный ритм?

- Стоит неделю-другую подождать, чтобы произошла адаптация к школе, только потом накладывать все остальные занятия. Дать ребенку войти в привычную колею, а не перекрывать кислород окончательно. Дать время на восстановление, пока школьный ритм не станет привычным.

- О чем может говорить ситуация, когда ребенок до истерики отказывается идти в школу? Что делать в этом случае родителям?

- Для начала, спросить, почему ребенок не хочет в школу. Предположить свой вариант, потому что дети не всегда могут ответить, ребенку зачастую сложно словами рассказывать о своих трудностях. Кроме этого, если речь идет про младших школьников, дело может быть в среде, где они находятся. Учитель – самый значимый взрослый в этом возрасте. Его оценки и реакции для ребенка имеют сверхзначимость. Ребенок, желая поддержать хорошее к себе отношение, может и не говорить, что происходит. Тогда на помощь должны прийти специалисты, детские психологи.

Истерика – точно признак неблагополучия, с которым ребенок столкнулся. Для родителей должен оставаться незыблемым принцип: стоять на стороне ребенка. Но не нужно понимать его превратно. Это не против кого-то, учителя или другого ребенка. Это не про оправдание своего чада. Нужно разобраться в сложной для ребенка ситуации, доверять ему и не использовать полученную информацию против него.

- На вопрос: «Как дела в школе», - от современного ребенка чаще можно услышать: «Норм». Как правильно формулировать такой вопрос, чтобы получить содержательный ответ?

- Первая рекомендация: никаких вопросов не задавать. Любой вопрос в подростковом возрасте воспринимается как допрос и вызывает сопротивление. Есть базовая техника, основа основ любой коммуникации – активное слушание. Оно почти не предполагает задавания вопросов. Ребенок приходит из школы в определенном эмоциональном состоянии, радостный, злой или умиротворенный. Можем обращать внимание на это: «Я вижу, что ты пришел расстроенный». И ждать, что расскажет ребенок. Не спрашивать, что случилось, чтобы не услышать: «Ничего». Если приходит радостный, можно и это отмечать. Расскажет что-то – хорошо. Кивнет головой, значит, тоже все хорошо.

А когда нехорошо, и сыплются вопросы, это воспринимается как насильственное действие по внедрению во внутренний мир ребенка. Поэтому можем просто описывать его состояние: «Ты расстроен. Со мной не разговариваешь. Вижу, что тебя коробит. Я о тебе беспокоюсь, я готов выслушать». Говорить спокойным тоном, доброжелательным, заботливым. А не с претензией, чего это ты мне ничего не рассказываешь. Когда орут, ребенку сложно понять, что это от беспокойства. Он слышит в этот момент только агрессию, что заставляет замыкаться.

Главное в любой ситуации то, что мы не с ребенком сражаемся. Не надо его ломать и приспосабливать. Мы вместе с ним решаем проблему. Мы по одну сторону, а проблема адаптации, экзаменов и прочего – на противоположной стороне.

Беседовала Юлия Магера

Фото Вадима Боченкова