Общество

Центробанк выпустил в обращение золотую 50-рублевую монету «Георгий Победоносец»

Центральный банк РФ 8 сентября объявил о выпуске в обращение инвестиционной золотой монеты номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец».

Фото: Центральный банк РФ

Как сообщает пресс-служба регулятора, монета изготовлена качеством «анциркулейтед». Тираж составит до 150 тысяч штук.

Россияне могут приобрести монету в АО «Гознак» и банках, с которыми Центробанк РФ заключил соглашение о распространении. Она является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, пишет FlashNord.