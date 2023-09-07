Общество

В Псковской области пройдет неделя приёмов по вопросам правовой поддержки

Проведение тематической недели приёмов по вопросам правовой поддержки запланировано в общественных приемных партии «Единая Россия» в Псковской области с 11 по 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Приёмы по вопросам правовой поддержки проведут депутаты всех уровней, а также представители профильных ведомств. Записаться на прием можно по телефону: +7 (8112) 66-25-12 (с 9.00 до 18.00).

График приёмов граждан в региональной общественной приёмной партии:

12 сентября с 10.00 до 13.00 прием проведет Армен Мнацаканян, вице-спикер Псковского областного Собрания; с 14.00 до 17.00 – Юлия Пожидаева, депутат Псковской городской Думы.

13 сентября с 14.00 до 17.00 прием проведет Наталья Юрченко, депутат Псковской городской Думы.

14 сентября с 10.00 до 12.00 прием проведет Олег Грицаев, депутат Псковского областного Собрания.

Организациями-партнерами тематической недели по вопросам правовой поддержки выступили: уполномоченный по правам человека по Псковской области, уполномоченный по правам ребенка по Псковской области, Ассоциация юристов России Псковской области, комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, Адвокатская палата Псковской области.