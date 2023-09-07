В Псковской области пройдет неделя приёмов по вопросам правовой поддержки

Проведение тематической недели приёмов по вопросам правовой поддержки запланировано в общественных приемных партии «Единая Россия» в Псковской области с 11 по 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Приёмы по вопросам правовой поддержки проведут депутаты всех уровней, а также представители профильных ведомств. Записаться на прием можно по телефону: +7 (8112) 66-25-12 (с 9.00 до 18.00).
График приёмов граждан в региональной общественной приёмной партии:
Организациями-партнерами тематической недели по вопросам правовой поддержки выступили: уполномоченный по правам человека по Псковской области, уполномоченный по правам ребенка по Псковской области, Ассоциация юристов России Псковской области, комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, Адвокатская палата Псковской области.