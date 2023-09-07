Общество

«Семейный день» провели приставы в Псковской области

«Семейный день» провели судебные приставы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Сегодня в рамках семейного дня в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области состоялась прогулка по реке Великой с близкими и детьми сотрудников. Сотрудники со своими детьми насладились красотами нашего города, узнали его историю и прекрасно провели время в дружной, позитивной обстановке», - рассказали в пресс-службе.

В рамках проведения «Семейного дня» сотрудники районных отделений судебных приставов также провели различные мероприятия, такие как семейные чаепития в отделениях, совместные прогулки на свежем воздухе, пикники и экскурсии.

«День прошёл насыщенно и очень интересно для всех, как для детей, так и для взрослых. Он принёс пользу и оставил тёплые воспоминания каждому участнику мероприятий», - добавили в пресс-службе.