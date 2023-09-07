Общество

Microsoft обновила пользовательское соглашение для юзеров из России

Microsoft начала процесс обновления пользовательского соглашения для своих веб-сервисов и запустила рассылку уведомлений о предстоящих изменениях российским пользователям.

Согласно уведомлению, Microsoft планирует обновить соглашение об использовании своих продуктов и служб, которыми пользуются пользователи. Внесенные изменения включают пояснения к некоторым положениям, чтобы сделать их более понятными для пользователей. Кроме того, обновленное соглашение будет охватывать новые продукты, службы и функции, предоставляемые Microsoft.

Основное внимание в обновлении соглашения уделено сервисам, использующим искусственный интеллект (ИИ). Компания намерена уточнить формулировки, касающиеся контента, создаваемого нейросетями, а также установить ограничения и требования для пользователей ИИ-сервисов, пишет RuNews24.

Помимо этого, Microsoft обещает исправить опечатки, грамматические ошибки и другие неточности в русскоязычном тексте соглашения. Некоторые названия и гиперссылки также будут обновлены. Предполагается, что обновленное пользовательское соглашение начнет действовать с 30 сентября 2023 года.