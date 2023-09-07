Минюст признал иноагентом солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*

«В. А. Котляров открыто выступал в поддержку Украины. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, в частности, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации. Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», - говорится в сообщении.