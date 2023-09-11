Общество

Шесть центнеров итальянской муки не пропустили через границу в Псковской области

Шесть центнеров итальянской муки не пропустили через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункте пропуска «Бурачки» специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку качества и безопасности 600 кг пшеничной муки, произведенной в Италии, которая следовала в адрес московской фирмы.

При проведении контрольных мероприятий инспекторы выявили, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют результаты лабораторных исследований по показателю гексахлорбензол, что не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз партии муки из пшеницы мягких сортов на территорию Российской Федерации запрещен.