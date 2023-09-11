Общество

Специалисты из ВГА Бериславского района пройдут стажировку в правительстве Псковской области

В правительстве Псковской области пройдет очередная стажировка специалистов из новых регионов. Обучение предусмотрено для сотрудников военно-гражданской администрации Бериславского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В числе направлений: кадровая работа, актуальные вопросы финансового планирования и бюджетирования, информационно-технического обеспечения и системы государственных закупок.

«Это не первый образовательный курс, который пройдут в Псковской области государственные и муниципальные служащие новых территорий. В начале августа на территории региона обучались специалисты Министерства труда и социальной политики Херсонской области, а также ЛДНР. Кроме того, власти Псковской области помогают налаживать программный продукт в социальной сфере на этих территориях. Взаимодействие осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанным между Псковской областью и Бериславским районом Херсонской области в августе прошлого года», - рассказали в пресс-службе.