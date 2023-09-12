Общество

Международный день вязания крючком отмечают 12 сентября

Международный день вязания крючком отмечается 12 сентября. Эта техника вязания считается более простой, нежели вязание на спицах, чем обеспечивает себе на сегодняшний день наибольшую популярность. Более доступное в плане обучения, вязание крючком завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно, участвуя в приуроченных к этому празднику мероприятиях, продемонстрировать своё умение и результаты творчества. Чаще всего этот праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети, пишет calend.ru.

Существует мнение, что эта техника вязания имеет древнюю историю, но документально подтверждается то, что она появилась и получила распространение только в начале XIX века. При этом популярность вязание крючком завоевало сразу во всех слоях общества. Вязанием увлекались как представители зажиточных слоёв общества, так и бедняки. Впоследствии это увлечение не обошло стороной даже представительниц королевских фамилий.

Разница заключалась в том, что пользовались выходцы из разных социальных слоёв разными по качеству материалами и приспособлениями. Кто-то пользовался простыми гнутыми иглами в пробковых или деревянных ручках, а те, кто богаче, могли себе позволить крючки с серебряными или сделанными из слоновой кости ручками. Это же касалось и качества используемых нитей.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. То ли в шутку, то ли всерьёз, но он заявил в своём блоге о проведении международного праздника, посвящённого вязанию крючком. Идея, благодаря популярности техники вязания, была моментально поддержана, и с этого момента каждое 12 сентября многие поклонники вязания крючком начали организовывать всевозможные мероприятия, посвящённые этому интересному для тысяч людей хобби.

На сегодняшний день существует множество магазинов, предлагающих разнообразные приспособления и материалы для всех, кто хочет начать или уже занимается вязанием, в том числе вязанием крючком. В Интернете огромное количество сайтов, блогов и форумов посвящено этой тематике. На своих страницах блогеры проводят мастер-классы, а те, кто предпочитает обучаться технике вязания, воочию могут посещать специальные курсы.

Кроме того, что вязание крючком позволяет создавать красивые и уникальные разнообразные предметы (сумки, юбки, платья, пояса и накидки, салфетки, кофточки и даже пальто), это увлечение благотворно сказывается и на эмоциональном состоянии человека, так как позволяет отвлечься от повседневных проблем, расслабиться и снять стресс. Вязание способствует тренировке внимания и зрительной памяти, а результат творческой деятельности, являющейся способом самовыражения, позволяет поднять самооценку.