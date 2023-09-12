Общество

Мошенники предлагают установить iOS 17 раньше ее выхода

В Telegram появились мошенники, которые предлагают установить новую операционную систему iOS 17 раньше ее релиза.

«В связи с предстоящей 12 сентября презентацией Apple наблюдается рост подозрительной активности, связанной с новой ОС. Так, появились боты «помогающие» установить новую операционную систему раньше остальных», — рассказал руководитель компонента Endpoint экокситемы R-Vision EVO Петр Куценко.

Эксперты предупредили: эти боты могут собирать личную информацию, в том числе логин и пароль от учетной записи Apple ID, пишут «Известия».

«Пользуясь доверчивостью пользователей, боты могут собирать любую информацию, например, ФИО, номер карты, к которой привязан Apple Pay. В iOS все ставится автоматически, и дополнительные помощники не требуются, поэтому рекомендация одна и очень простая — такими ботами не пользоваться», — пояснил директор Центра Solar appScreener ГК «РТК-Солар» Даниил Чернов.

По мнению генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, сразу после выхода ОС также не следует торопиться ставить новинку в числе первых. Лучше всего подождать две-три недели, убедиться, что на IOS 17 работают все необходимые пользователю приложения, и только потом ставить ее на свой iPhone, подчеркнул он.