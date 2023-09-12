Общество

Спрос на рабочих вырос в Псковской области почти на 60%

В Псковской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 58%. Эксперты проанализировали рынок труда в Псковской области и выяснили, что в регионе продолжается рост спрос на рабочих на протяжение пяти месяцев 2023 года и сентябрь не стал исключением.

По данным hh.ru, в целом по стране рост на рабочих по сравнению с началом осени 2022 года составляет +61,8%. На данный момент у местного бизнеса, ищущего сотрудников в сфере «Рабочий персонал» наиболее высока потребность в операторах call-центров, водителях, упаковщиках, разнорабочих, электромонтажниках, токарях, слесарях, уборщиках, кладовщиках, грузчиках, операторах производственных линий, сварщиках.

Возрастающий спрос на персонал наблюдается абсолютно во всех регионах СЗФО, но наиболее ярко востребованность в новых рабочих в начале осени зафиксирована в Калининградской области (+104% по сравнению в осенью 2022 года), а также в Ленобласти (+94,9%). В Псковской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 58%.

Наблюдается также и рост предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочих. Так, в Псковской области работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал» за год подняли предлагаемую зарплату с 47 048 до 75 608 рублей. В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59 798 до 89 769 рублей.