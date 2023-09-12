Спрос на рабочих вырос в Псковской области почти на 60%

В Псковской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 58%. Эксперты проанализировали рынок труда в Псковской области и выяснили, что в регионе продолжается рост спрос на рабочих на протяжение пяти месяцев 2023 года и сентябрь не стал исключением.
По данным hh.ru, в целом по стране рост на рабочих по сравнению с началом осени 2022 года составляет +61,8%. На данный момент у местного бизнеса, ищущего сотрудников в сфере «Рабочий персонал» наиболее высока потребность в операторах call-центров, водителях, упаковщиках, разнорабочих, электромонтажниках, токарях, слесарях, уборщиках, кладовщиках, грузчиках, операторах производственных линий, сварщиках.
Возрастающий спрос на персонал наблюдается абсолютно во всех регионах СЗФО, но наиболее ярко востребованность в новых рабочих в начале осени зафиксирована в Калининградской области (+104% по сравнению в осенью 2022 года), а также в Ленобласти (+94,9%). В Псковской области спрос на рабочих по итогам за август вырос на 58%.
Наблюдается также и рост предлагаемых зарплат в вакансиях для рабочих. Так, в Псковской области работодатели, ищущие сотрудников в сфере «Рабочий персонал» за год подняли предлагаемую зарплату с 47 048 до 75 608 рублей. В целом по России зарплаты в вакансиях для рабочих выросли с 59 798 до 89 769 рублей.
|
Регион
|
Динамика вакансий за год, сфера «Рабочий персонал»
|
|
Средняя предлагаемая зарплата, в руб.
|
2023
|
2022
|
разница за год
|
Архангельская область
|
37,1%
|
79 277 ₽
|
72 904 ₽
|
6 373 ₽
|
Калининградская область
|
104,8%
|
56 838 ₽
|
42 413 ₽
|
14 425 ₽
|
Ленинградская область
|
94,9%
|
80 861 ₽
|
55 426 ₽
|
25 435 ₽
|
Мурманская область
|
41,7%
|
74 907 ₽
|
52 369 ₽
|
22 538 ₽
|
Новгородская область
|
66,6%
|
94 717 ₽
|
59 396 ₽
|
35 321 ₽
|
Псковская область
|
58,8%
|
75 608 ₽
|
47 048 ₽
|
28 560 ₽
|
Республика Карелия
|
42,9%
|
68 819 ₽
|
59 520 ₽
|
9 299 ₽
|
Республика Коми
|
51,2%
|
73 424 ₽
|
73 362 ₽
|
63 ₽
|
Санкт-Петербург
|
68,2%
|
70 000 ₽
|
59 834 ₽
|
10 166 ₽
|
Вологодская область
|
56,3%
|
|
96 928 ₽
|
69 787 ₽
|
27 140 ₽
|
|
Россия
|
61,8%
|
|
89 769 ₽
|
59 798 ₽
|
29 971 ₽