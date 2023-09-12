Общество

Торговать личной информацией о россиянах станет проблематично

Правительство и Госдума должны как можно быстрее и эффективнее позаботиться о безопасности персональных данных россиян. И, в частности, принять изменения в соответствующий закон до 15 декабря. Об этом говорится в поручении Владимира Путина от 6 сентября, которое опубликовано на официальном сайте Кремля. Законопроект, о котором идет речь, уже прошел первое чтение в феврале 2021 года.

Проект документа о внесении изменений в закон о персональных данных призван установить порядок обезличивания персональных данных и получения согласия на их обработку.

Так, для уменьшения объема данных авторы законопроекта предложили включить в письменное согласие вместо ФИО, адреса и паспортных данных, уникальный идентификатор человека, который позволит достоверно установить пользователя. Кроме того, согласно документу, у россиян будут запрашивать согласие на обработку персональных данных сразу для нескольких целей.

Также законопроектом предусмотрена обязанность операторов использовать для защиты информации не любые средства, а прошедшие процедуру оценки соответствия требованиям ФСБ России или ФСТЭК России.

Это поможет создать благоприятные условия и новые возможности для использования и обращения и личной информации о россиянах в интересах потребителей, бизнеса, общества и государства, считает автор законопроекта, экс-сенатор, проректор Академии социального управления Людмила Бокова.

Она рассказала «Парламентской газете», что такие изменения крайне актуальны для построения цифровой среды доверия. По ее мнению, это поможет запустить новые инновационные сервисы и услуги, удаленное взаимодействие работников разнообразных компаний с клиентами, получение государственных услуг. «Своевременность принятия новых правил очевидна. Важно, что проект отрегулирует порядок получения согласия на обработку персональных данных, а следовательно, внесет правила регулирования оборота больших объемов информации с учетом необходимости защиты прав и свобод человека при обработке личных сведений», — уверена Бокова.

После первого чтения депутаты комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подготовили поправки в документ. Об этом написал в своих соцсетях глава комитета Александр Хинштейн: «Наши поправки устанавливают порядок обезличивания персональных данные, а также механизм получения согласия на их обработку». Также парламентарии предложили уточнить полномочия Роскомнадзора по утверждению требований и методов обезличивания такой информации. Парламентарий выразил уверенность, что законопроект в окончательном виде может быть принят уже до конца этого года.

К введению новых правил нужно очень тщательно подготовиться, считает зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов. Одномоментный переход на новый формат технически очень сложен, и это объясняет, почему законопроект «завис» на два с половиной года, объяснил депутат. Этот процесс идет поэтапно, к примеру, для сбора и хранения биометрических данных уже создан один оператор и единое хранилище.

По его словам, обезличенные персональные данные будет собирать единый госоператор, который обеспечит синхронизацию и верификацию этой информации и будет отвечать за безопасность. «Любые банки, сервисы, мобильные операторы, интернет-магазины будут обращаться к оператору и получать только код, а не фамилию, имя и отчество человека», — объяснил Андрей Свинцов.

К введению новой системы должны быть готовы и госструктуры, и весь бизнес, добавил парламентарий. Ведь персональные данные — это инструмент и огромный ресурс для развития предпринимательства. «Сегодня сотни тысяч компаний привыкли самостоятельно обрабатывать любую информацию о своих клиентах, а сейчас государство предлагает от этого добровольно отказаться. Понятно, что бизнес недоволен, отметил Свинцов. Но важно, что некоторые компании могут приторговывать при этом данными россиян. А новый закон это безобразие прекратит.

Это полная перестройка сегодняшней модели бизнеса, которая построена на рекомендательной рекламе. «К примеру, зашел человек на какой-то сайт, и ему потом выскакивают рекламные предложения аналогичного товара. Так вот, все эти сервисы перестанут работать, потому что данные обезличат и непонятно, кому же отправлять эту рекламу. Это может ударить по бизнесу, а значит, и затронет экономику страны», - пояснил парламентарий. Поэтому введение такого важного новшества должно быть очень аккуратным и взвешенным, уверен депутат.