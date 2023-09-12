Общество

Псковские приставы взыскали более миллиона рублей с коллекторов за нарушения

Микрофинансовая организация заплатила около полумиллиона штрафов за несоблюдение законодательства в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы привлекли микрофинансовую организацию к административной ответственности за нарушение правил общения по вопросам возврата просроченной задолженности уже пять раз в течение этого года.

Организация зарегистрирована в Саратове, но осуществляет деятельность на территории Псковской области. Как уточнили в ведомстве, чаще всего сотрудники организации не информировали граждан, не предупреждали, а ставили условия, используя психологическое давление.

Кроме того, выявили факты нарушений в виде приходящих СМС с неизвестных номеров на кириллице. Микрофинансовую организацию снова привлекли к административной ответственности по статье 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности) с назначением штрафа.

В общей сложности, в этом году организация оплатила уже около полумиллиона из-за несоблюдения законодательства. Если такие организации нарушают права псковичей, то им необходимо обратиться в УФССП России по Псковской области:

посредством письменного обращения;

через интернет-приемную на официальном сайте;

непосредственно в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по адресу: Псков, улица Текстильная, 3.

В этом году поступило уже 94 обращения от граждан, права которых нарушаются со стороны коллекторов. В результате заведено более 20 административных расследований. Составлено 12 протоколов по факту выявленных нарушений. Общая сумма штрафов составила более миллиона рублей.