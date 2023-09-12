Общество

Преодолеть минусовую тенденцию в демографии очень сложно, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о демографии, заявил, что преодолеть эту минусовую тенденцию очень сложно.

«По-моему, нигде не удается, если есть тенденция такая минусовая, то преодолеть ее очень сложно, это связано с огромным количеством вводных, которые неспециалистам даже трудно понять. Связано это с уровнем жизни, со многими приоритетами, которые возникают у семьи, у женщины детородного возраста, репродуктивного возраста», - сказал Путин сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент пояснил, что многим вначале хочется получить образование, потом карьеру построить, и первый ребенок появляется под 30 лет, а второй даже не просматривается, пишет РИА Новости.

«Что касается России, то я много раз уже об этом говорил, специалисты про это знают, у нас два спада огромных, которые дали нам небольшое относительно количество людей, которые могут произвести новое потомство - это 1943-1944 год, когда было резкое падение рождаемости, и начало 90-х, к сожалению», - отметил Путин.