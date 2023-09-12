Общество

Теплая погода сохранится в Псковской области 13 сентября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 сентября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, в регионе не будет существенных осадков.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +8 до +13 градусов, днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что воздух в Пскове 13 сентября разогреется до +25 градусов, а рекорд дня составляет +23,8 градуса и относится к 1998 году.