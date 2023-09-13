Общество

Топ-5 полезных продуктов осени и как жителям Пскова сэкономить на их покупке

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В честь наступления осеннего сезона хотим поделиться с вами 5 продуктами, которые сделают вашу осень не только теплой, но и полезной. Об этом и не только читайте в нашем материале.

Клюква

Богатое содержание таких витаминов, как В1, В2, С, К и РР делает этот продукт по-настоящему незаменимым. Помимо множества полезных микроэлементов: железа, калия, йода, магния, кальция и др., которые не только помогают организму бороться с различными инфекциями, ягоды клюквы также поддерживают гладкость и эластичность кожи.

Капуста

Все виды капусты обладают множеством полезных свойств. Например, благодаря большому содержанию пищевых волокон, они выводят из организма токсины и тяжелые металлы. Вместе с тем, они благотворно влияют на микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет. Содержание витамина С делает капусту также надежным подспорьем при лечении инфекционных заболеваний и борьбе с вирусами.

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Репа

Витамины A, K, С, которые в ней содержатся, укрепляют иммунитет, повышают прочность сосудов и улучшают зрение. Также ее макроэлементы способствуют здоровому обмену веществ, росту волос и ногтей. Благоприятно этот плод влияет и на работу нервной системы и печени, препятствует образованию желчных камней.

Свекла

Изобилие витаминов А, Р, В и микроэлементов делает свеклу настоящей сокровищницей для нашего организма. Она улучшает работу сердца и сосудов, снижает уровень холестерина и очищает кровь от токсинов. Помимо этого, плод способствует повышению выносливости организма и выработке гормона счастья - серотонина.

Тыква

В ней содержатся все витамины группы В, витамины Е, А, С, D, F, PP и T. В ее мякоти также есть магний, калий, железо, кальций, белки и клетчатка. Очень полезна тыква при заболевании желудочно-кишечного тракта. Она также способствует ускорению обмена веществ и выводу из организма холестерина. Также советуют употреблять в пищу не только плод тыквы, но и ее семечки, которые богаты растительными маслами и белками.

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