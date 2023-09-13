Общество

Почти 60% онкозаболеваний выявляются на ранней стадии - Мурашко

В России показатель удельного веса онкологических заболеваний, выявленных на ранних стадиях, приближается к 60%. Об этом 12 сентября на VI Международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Возросло количество случаев лечения с применением противоопухолевой лекарственной терапии, включая таргетные препараты, за счет средств ОМС на 63,6 %. Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», — цитируют его «Известия».

По его словам, специалисты смогли снизить на 14% одногодичную летальность больных со злокачественными новообразованиями и на 5,6% смертность населения от злокачественных новообразований по сравнению с 2018 годом.

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Мурашко подчеркнул, что на новый уровень выходит и молекулярно-генетическая диагностика. По его мнению, значимую роль в повышении качества оказываемой медицинской помощи играют телемедицинские технологии, которые прочно вошли в практику российского здравоохранения. В проведении скрининговых программ постепенно начинают применяться технологии искусственного интеллекта.