Общество

Сто лет исполнилось со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Сто лет исполнилось со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

«Ровно сто лет назад, 13 сентября 1923 года, родилась первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. Зоя Космодемьянская была подпольщицей. Во время Великой Отечественной Войны она выполняла задания в тылу врага», – рассказал Александр Козловский.

В ноябре 1941 года, продолжил депутат, 18-летнюю девушку поймали и повесили на площади – для устрашения местных жителей. Уже схваченная фашистами она призывала сограждан бороться с фашистами. Так Зоя стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма.