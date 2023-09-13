Сто лет исполнилось со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Об этом секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
«Ровно сто лет назад, 13 сентября 1923 года, родилась первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза. Зоя Космодемьянская была подпольщицей. Во время Великой Отечественной Войны она выполняла задания в тылу врага», – рассказал Александр Козловский.
В ноябре 1941 года, продолжил депутат, 18-летнюю девушку поймали и повесили на площади – для устрашения местных жителей. Уже схваченная фашистами она призывала сограждан бороться с фашистами. Так Зоя стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма.