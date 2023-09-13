Общество

Ролевые игры в псковском лесу

Иногда при чтении книги или просмотре фильма хочется вмешаться в сюжет и исправить какую-то ситуацию. Но, увы, все происходит так, как решил автор или режиссер. Поэтому, если вам самим хочется оказаться на месте главного героя книги или фильма и своими руками творить историю, - то добро пожаловать в LARPалки. С недавних пор такие ролевые игры стали доступны и псковичам.

Где и какие фэнтезийные миры создают псковские ларповики, откуда берут костюмы и оружие, какие задачи им нужно выполнять и за что могут не допустить к игре, рассказал один из организаторов LARPалок - студент Псковского государственного университета Илья Ливеров.

LARPалки - это компания друзей, которые играют LARPы (Live Action Role-Playing game) или же РИЖДы (Ролевые Игры Живого Действия). Ролевой называется игра, где игроки принимают на себя определённую роль и действуют от её лица, как в театре, т.е. отыгрывают. Живое действие означает, что игроки не проговаривают то, что делают (как это происходит, например, в настольно-ролевых играх), а реально встают, идут и делают то, что хочет наш персонаж. Есть мастер-группа - собрание мастеров, которые организуют игры: один, например, отвечает за казну и поставку провизии в таверну, второй за написание сюжета и красивые картинки, третий за общение, сбор и доставку всех игроков. Псковская мастер-группа так и называется - LARPалки, и Илья Ливеров - один из действующих мастеров.

«Одеваемся в шторы и идем драться в лесу»

- Что представляет собой LARPалки? Это что-то типа страйкбола? Или сложнее?

- Страйкбол, может, чем-то похож на наше мероприятие, но у нас уклон в ролевую игру, а у них - в спортивную. Когда нас спрашивают, чем мы занимаемся, мы говорим, что одеваемся в шторы, берем палки и идем драться ими в лесу. Этим мы и занимаемся. Единственное: шторы - это не шторы, а более красивые наряды, сделанные по типу косплея, а палки — не палки, а мягкое протектированное оружие, которое называется тямбара (водопроводные ПВХ-трубы, обмотанные мягкой теплоизоляцией и скотчем). На похожих мягких мечах обычно дерутся дети на реконструкторских фестивалях.

Наши игры схожи с этими фестивалями. Но у реконструкторов больше уклон в историческую правдивость, в том числе, и оружие, и доспехи должны быть максимально аутентичными. А у нас все-таки уклон в ролевой отыгрыш и наслаждение самим процессом. LARPы корректнее было бы сравнить с «Зарницей» или квестовыми забегами.

- В чем суть игры?

- Каждый раз у нас разные истории. Но, если описать все общими мазками, то мы предлагаем игрокам мир. Это может быть как мир магического Средневековья, так и мир постапокалипсиса или даже волшебный мир телепузиков. Каждый игрок придумывает себе персонажа в этом мире и пишет ему предысторию. Например, сэр Николас был потомственным алхимиком, жаждущим познать тайны алхимии. Мы этому сэру Николасу даем квест: выяснить, почему ведьмы установили монополию на алхимию в местных землях и к концу игры иметь хотя бы одно яйцо бессмертной птицы Цакунас. Прохождение личного квеста - это его основное задание на игру, но он может и забить на него, осев у местного Егеря на службе. Помимо этого, он может помогать своим соклановцам побеждать в клановых сражениях, выполнять побочные квесты, сражаться с монстрами. Также на локации есть разбросанный лут - это спрятанные вещи, которые можно подобрать и забрать себе. В каждой игре есть разные механики, которые вносят разнообразия в наши игры. Игроки занимаются всем этим на протяжении от 4 до 8 часов, угощаясь в таверне и отдыхая у костра, не выходя из роли. Мы играем почти целый день. В конце мы подводим итоги, а потом садимся у костра, делимся сложившимися историями и обсуждаем, как прошла игра.

- Это же сложно все организовать, продумать?

- Это непростая работа, она занимает у нас от двух месяцев до полугода. Мы хотим, чтобы как можно большее количество игроков смогло влиться в ларповский движ, поэтому назначаем низкую цену на взнос для игры. Из-за этого мы, как мастер-группа, часто вкладываем не только свои силы, но и свои средства. Иногда бывает попадаем в производственные «ады» и что-то не успеваем. Но пока общие оценки наших игр, которые мы собирали от игроков, в среднем не ниже семи из десяти.

- И много вас таких? Как давно в Пскове эти игры проводятся? Откуда идея взялась?

- На самом деле, по всему миру довольно много ларповиков, за пределами России, в Европе особенно. В русском сегменте ларпы тоже развиты, но, в основном, в больших крупных городах типа Москвы и Питера. В Пскове ролевые игры, вроде, ларпами не назывались, но точно проходили. Их в разное время проводили Сергей Салмин, Ясëна Лебедева и ещё множество уже взрослых людей, с которыми, мы ещё, к сожалению, не знакомы.

У ларпов бывают кабинетные игры, когда игра проходит в рамках одного помещения, городские игры - в локациях города играем и полигонные игры - то, что делаем мы: выезжаем на какой-то полигон: поле, лес - и играем.

Также мы делим ларпы по количеству людей. Мы пока собираем человек 20-40. Но бывают полтинники - от 50 до 99 игроков, сотники - от 100 до 999 игроков и тысячники - от 1000 и более человек. В этом году был тысячник в Тверской области - «Границы дозволенного». В этой ролёвке по «Игре престолов» участвовало 1,5-2 тысячи человек, и они все вместе играли в одну игру. За границей проводится больше ларпов, у них эта культура развита. Например, в Канаде есть Биколлин - ролевой город недалеко от Квебека. У нас в Пскове ларп-культура только созревает.

Правило светофора

- Как вы отбираете участников? Из нескольких десятков человек кто-то ведь может быть и неадекватным…

- Предварительно перед игрой мы с каждым новым игроком проводим личное собеседование для допуска на игру. Неадекватных людей мы отсеиваем на этом этапе. Но пока такого, чтобы кого-то не допустить до игры, не было. На собеседовании все участники, вроде, понимают, во что мы собираемся играть и что собираемся делать. Но на практике это оказывается не всегда так. Поэтому у нас есть специальная система светофора - после игры мы узнаём о каждом, кто как себя вёл и назначаем статусы. Кузя (зеленый свет) - мы уверены в этих игроках и собеседование перед игрой заменяем для них на просто общую конференцию. Тюбик (желтый свет) - этим игрокам всё ещё можно ездить на наши игры, но мы будем следить за ними пристальнее, а также личное собеседование для них обязательно. Подлива (красный свет) - такие игроки не могут приезжать на наши игры, поскольку показали себя, как плохие игроки и им нужно пройти систему реабилитации. Благо, как из красной, так и из жёлтой зоны у нас можно выбраться.

- За что можно попасть в красную зону?

- Всё индивидуально. Мы всей мастер-группой собираем отзывы после игры и по ним смотрим, кто где косячил. В красную зону можно попасть, например, за оскорбления (вне игры), за незаезд на игру без предупреждения или за нефиксированные сильные удары.

- Это что?

- Есть такое понятие, как фиксированный удар. Перед тем, как нанести удар, нужно затормозить свой меч, чтобы не причинить боли человеку. Если ты будешь бить со всего маху и оставлять синяки, никто с тобой играть не захочет. Также можно лишиться допуска к игре, если не соблюдать ее правила. У нас есть такое понятие, как метагейм (от греч. meta - «за пределами», «сверх» ). Метагейм - это когда ты выходишь из роли и общаешься с сэром Николасом не как с героем игры, а как со своим приятелем («Эй, Ванек, а этот мох волшебный?! »). Еще есть много других таких нюансов, которые мы как мастера считаем недопустимыми. Из-за них мы можем назначить желтую или красную зону.

- Кто участвует в ларпах? В основном, молодежь или есть люди постарше?

- Изначально мы фокусировались на студентах. Первые ларпы к нам завез один из наших мастеров Даниил, он привез их из Ростова. И мы стали смотреть, как это делается в других городах, в других странах и соответственно себя тоже прокачивать. Это была небольшая компания друзей: одногруппники плюс-минус ближнее окружение друзей. Первый ларп был человек на десять, не более. А потом ларпы начали расти: друзья стали звать своих друзей, со второго ларпа к ребятам присоединился я. Сейчас у нас уже седьмой ларп, и довольно разношерстная аудитория. Среди участников есть как студенты, так и люди постарше. На последний ларп к нам пришла довольно старая ролевая тусовка, которая была в Пскове до нас. Они решили посмотреть, что происходит. Какое они мнение о нас сложили, мы узнаем на следующих ларпах.

А вообще наши игры имеют возрастной рейтинг 18+, поскольку у нас бывают травмоопасные моменты в фехтовании и перемещении по местности, а после игр мы часто остаёмся на ночное афтери-пати - сидим у костра после игры и рассказываем истории.

Оружие и магия

- Помимо адекватности и соблюдения правил, нужны костюмы. Кто этим занимается?

- Некоторые, бывает, заказывают. Один парень заказал очень классную стеганку а-ля ведьмак. Она прямо классно на нем выглядела. Но, в основном, костюмы ребята делают сами. У нас не такие высокие требования к ним. Достаточно взять что-то в секонд-хенде, немножко его проапгрейдить: прошить, подвернуть. Иногда в секонд-хэнде находятся вещи в средневековом стиле, с которыми ничего делать не нужно, они уже и так подходят для игры. А можно прийти в свитере, который имитирует кольчугу, и тоже будешь выглядеть очень хорошо.

Есть у нас ребята настоящие косплееры и просто умельцы, которые делают очень серьезные, проработанные костюмы.



В больших играх есть смотры - допуски костюмов игроков, чтобы они удовлетворяли всем требованиям мира. У нас этого пока что нет, есть только допуски на оружие и требование, чтобы игрок умел фехтовать. На костюмы пока не смотрим. Но полагаю, что в скором будущем будем смотреть.

- А фехтовать насколько хорошо надо уметь?

- Мы проводим тренировки, чтобы каждый имел возможность научиться. Присоединиться к ним может любой желающий, главное заранее предупредить нас о том, что вы придёте. Анонсы тренировок мы делаем в своей группе, занимаемся чаще всего в парке Строителей. Для игры необходимо уметь фиксировать, затормаживать удар и знать основы фехтования: стойка, блоки, удары, перемещение. У каждого оружия есть свой стиль боя. Мы пользуемся самыми простыми. Научиться довольно легко. Полчаса — и ты уже готов сражаться. У нас есть мечи, копья, щиты, луки, арбалеты, дротики и даже нёрфовские пистолеты и дробовики. Есть еще разнообразная магия и алхимия. Например, огнешар (фаербол) по факту является пакетиком с сухим горохом, обёрнутым в красную тряпку и просто кидается в противника с криком: «Фаербол!», нанося 1 урон, а заклинание «Магнетизм» выглядит как свиток, и если его разорвать, то вы можете забрать все золотые у противника. Алхимические зелья — чаще просто склянки с подкрашенной водичкой, которые могут либо воскресить вашего союзника, либо заставить противника говорить только правду, либо что-нибудь ещё.

- Оружие откуда берете?

- Какое-то оружие мы делаем сами: мечи, копья, щиты, дротики, магию и алхимию. Какое-то покупаем: луки со стрелами, арбалеты с болтами и нёрф-оружие с мягкими пульками. Изначально мы вкладывали только свои деньги в изготовление оружия, но когда появились сборы с игроков, то стали закупать оружие. Арбалеты берем в лавках рядом с кромом, пушки на озоне. Конечно, мы обклеиваем опасные острые и твёрдые части мягкой теплоизоляцией, чтобы никому глаз не выбило.

- Вы играете только летом? Или зимой тоже?

- В основном, играем летом и в демисезон - весной и осенью. Зимой, пока что, игр не было. Но мое личное желание — собраться зимой, поиграть в снежки. Конечно, все это обернуть в ролевую историю и получить ларп. Ну очень хочется поиграть в снегу, чтобы зимний сезон у нас тоже не простаивал.

Беседовала Светлана Синцова

Фото из личного архива героя публикации и ВК-сообщества LARPалки