Общество

В России достигнут большой прогресс в области ядерной медицины, заявили в Миндзраве

Российские специалисты в области лечения рака с помощью ядерной медицины достигли за последние годы значительных успехов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко участникам Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни».

«Большой прогресс достигнут российскими специалистами в области внедрения методов ядерной медицины в практическое здравоохранение», - сказал он, приветствуя участников форума.

Молекулярно-генетическая диагностика в России тоже выходит на новый уровень. Важны и достижения в телемедицинских технологиях в повышении качества оказываемой медпомощи, пишет RuNews24.

«Благодаря нашей с вами совместной самоотверженной работе за это время удалось осуществить качественный скачок в оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями», - отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.