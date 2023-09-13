Общество

Мошенники придумали новую схему получения данных пациентов

Мошенники, которые охотятся за персональными данными россиян, начали практиковать новую схему, о которой коллег в специальных медицинских чатах предупредили юристы организаций, куда пришли «письма счастья».

«Некие коммерческие организации, "якобы" от лица Роскомнадзора рассылают уведомления о выявлении нарушений медицинской организацией требований действующего законодательства в сфере защиты персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом медорганизацией, которая получает данное письмо, своевременно и в полном объеме внесены все необходимые сведения», — отмечается в сообщениях.

Однако, когда получившие такое предупреждение сотрудники учреждений пытаются выяснить по телефону, что именно не внесено и какие требуются корректировки, вразумительного ответа не получают. На все вопросы «представители коммерческих фирм» отвечают расплывчато и неоднозначно. При этом акцентируют внимание на необходимости заключить с ними договор «под ключ», где они самостоятельно будут вносить данные которые, по их мнению, внесены некорректно.

Новизна схемы заключается в том, что это не уже традиционные фишинговые рассылки или получение персональных данных от сотрудников медучреждений, пояснила «Известиям» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева. По ее словам, представляясь сотрудниками коммерческих организаций, действующих от имени регулятора, злоумышленники пытаются использовать человеческий фактор.

Как считают эксперты, если медики, поддавшись давлению, допустят аферистов до своих баз, то это будет иметь долгосрочные и очень серьезные последствия. Во-первых, они потратят деньги впустую на услугу, которая не должна и не может быть оказана, поскольку Роскомнадзор не рассылает уведомлений через коммерческие фирмы.

Во-вторых, полученные базы аферисты могут использовать для финансовых афер с кражей средств со счетов граждан и получением кредитов. В-третьих, они могут собрать базы и продать их или фрагменты из них. Кроме того, деликатную информацию о состоянии здоровья употребить для шантажа — не заплатите деньги, обнародуем заболевания, а также для запугивания людей, чтобы те покупали ненужные лекарства.

Пресс-служба Роскомнадзора подтвердила, что не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти.

«Официально направляются только адресные письма и только с почтовых ящиков в домене @rkn.gov.ru. При этом любое письмо ведомства имеет дату и номер исходящего, оформляется на фирменном бланке», — отметили в РКН.​