Общество

В России хотят ввести ограничения продажи оружия мигрантам

В Госдуме предлагают ужесточить оборот оружия, в частности, запретить его продавать мигрантам, которые получили гражданство РФ менее пяти лет назад. Об этом говорится в законопроекте, который был подготовлен с участием лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.

«Учитывая <…> возникающие новые угрозы и вызовы для безопасности государства и граждан РФ, предлагается установить дополнительные механизмы защиты в рамках режима оборота оружия», — говорится в пояснительной записке к документу. В том числе речь идет о тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке.

В ней отмечается, что действующее законодательство определяет гражданство как устойчивую правовую связь лица с РФ, которая выражается в совокупности взаимных прав и обязанностей. Однако, чтобы понять истинное отношение нового гражданина к стране, нужно время, которого не остается в условиях упрощенного порядка.

«Данным федеральным законом предлагается установить запрет на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного оружия самообороны лицами, имеющими гражданство РФ менее пяти лет. Предлагаемый пятилетний период нахождения в гражданстве позволит более эффективно оценить устойчивую правовую связь с Россией», — приводят текст документа «Известия».