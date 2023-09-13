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Как употребление мяса утки влияет на сердце, объяснила диетолог

Мясо утки может служить источником целого ряда необходимых организму питательных веществ, отметила диетолог, нутрициолог Зоя Богданова. По ее словам, этот продукт полезен, в частности, для сердца и сосудов, а также для нервной системы.

«Утиное мясо очень полезно, потому что содержит большое количество омега-3 жирных кислот, которых мало в любом другом мясе и в принципе в продуктах питания. Омега-3 позволяют сохранить здоровье и положительно влияют на большое количество функций. Жир утки специфический: он оказывает благоприятное воздействие на сердце, сосуды (здорового человека, – ред.) и функционирование мозга. В мясе утки много селена, витаминов группы B, которые хорошо влияют на нервную систему, на обменные процессы, много витамина A – это наш иммунитет. Также много железа и других минералов. Естественно, мясо утки полезно своим аминокислотным комплексом», – добавила Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.

Однако при заболеваниях сердечно-сосудистой системы мясо утки можно включать в рацион только после консультации с врачом, считает диетолог. А людям с нарушениями в работе кишечника она посоветовала подвергать этот продукт дополнительной обработке.

«Утиное мясо волокнистое, плотное, поэтому плохо усваивается. Если у вас слабый кишечник, утятину нужно дополнительно обработать, например, сделать котлеты или суфле. Нельзя употреблять мясо утки людям, страдающим лишним весом, потому что это калорийный продукт. Жир утки полезен, но это все-таки жир. В утятине достаточно высокая концентрация холестерина. Да, в утином жире есть омега-3, которые в том числе способствуют снижению уровня холестерина (в крови, – ред.). Но если у человека уже есть заболевания сердца или сосудов, утиный жир может неблагоприятно отразиться на его состоянии, и перед употреблением утятины ему лучше посоветоваться с врачом. Большое количество жира противопоказано также людям с сахарным диабетом», – заключила Зоя Богданова.