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Общество

Каждый пятый россиянин хотя бы раз в неделю испытывает чувство гнева - ВЦИОМ

14.09.2023 09:30|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в рамках спецпроекта о смертных грехах и отношении к ним российского общества представляет результаты опроса о том, как часто и на кого гневаются россияне.

Согласно опросу, чувство гнева и сильной злости с разной периодичностью испытывают 81% россиян, в том числе еженедельно (каждый день или несколько раз в неделю) — каждый пятый (20%). Максимум гневающихся отмечен среди 25-34-летних — здесь показатель достигает 90%, то есть девять из десяти. Наиболее спокойной оказалась старшая возрастная группа — 66%. Гендерная специфика не слишком выражена — мужчины и женщины гневаются одинаково часто (80% и 82%).

  • Чем выше уровень образования, тем чаще люди испытывают гнев и сильную злость (87% в группе с неполным высшим и высшим образованием и 65% в группе с неполным средним образованием).
  • Фактор гнева — уровень дохода, «бедные» чаще «богатых» испытывают это чувство (85% vs. 76%). Еще один фактор — урбанизированность, максимум гневающихся приходится на города-миллионники и обе столицы — 89% и 88% соответственно, тогда как на селе и в небольших населенных пунктах до 100 тыс. чел. показатель ниже — 77%.
  • Активные пользователи интернета гневаются в полтора раза чаще «телезрителей» — 89% vs. 55%.

Чаще всего гнев у россиян вызывает не ближний круг, а публичные люди — политики, артисты, блогеры: 33% от числа тех, кто испытывает гнев. Среди мужчин этот вариант звучит гораздо чаще (40% vs. 28% женщин). Это может быть связано с тем, что общение с публичными личностями в основном одностороннее — люди смотрят, слушают и читают высказывания знаменитостей в СМИ и не могут вступить в диалог, выразив свое несогласие с их мнением или действиями. На второй строчке незнакомые люди (22%), а на третьей — коллеги (18%), которые в «рейтинге гнева» обходят даже начальство (14%). По всей видимости, гнев сконцентрирован на тех людях, общение с которыми мы не выбираем сами и на действия которых не можем повлиять.

  • Публичные люди чаще вызывают гнев у опрошенных старше 60 лет — 40%, россиян с неполным высшим или высшим образованием (37% vs. 16% в группе с неполным средним образованием), с плохим материальным положением (41% vs. 30% в группе с хорошим), жителей обеих столиц (42%).
  • Коллеги злят преимущественно россиян активного трудоспособного возраста 25-59 лет (23% в группе 25-34 года, 26% в группе 35-44 года и 22% в группе 45-59 лет), как и начальство (17% в группе 25-34 года, 19% в группе 35-44 года и 18% в группе 45-59 лет). При этом у «богатых» чаще вызывают гнев коллеги (20% vs. 15% среди «бедных»), а у «бедных» — начальство (16% vs. 10%). Возможно, в первом случае речь идет о конкуренции, а во втором — о статусной неприязни.
  • Незнакомые люди — этот вариант занимает первое место у молодежи до 25 лет (36%), тогда как в группе старше 60 лет его называют всего 16%. В Москве и Санкт-Петербурге незнакомые люди вызывают гнев у 27%, а на селе — у 19%.

Члены семьи хоть и реже, но тоже становятся причиной сильного негодования наших соотечественников. Прежде всего речь идет о супруге — муж или жена вызывают гнев у каждого десятого из тех, кто испытывает гнев (11%). Это может быть связано с тем, что близкие отношения часто сопровождаются трениями, конфликтами и несовпадением ожиданий друг от друга. При этом женщины чаще говорят о том, что вторая половина вызывает у них сильную злость (13% vs. 8% мужчин). Дети или внуки порой злят еще 9% (от числа россиян, испытывающих гнев), здесь вновь женщины «опережают» мужчин: дети и внуки вызывают у них гнев в 13% случаев, тогда как у мужчин — в 5%. Это объясняется, скорее всего, тем, что женщины в целом проводят больше времени с детьми и сильнее вовлечены в образовательный и воспитательный процесс. Другие члены семьи вызывают гнев у 5%, родители — у 3% (но у 10% в группе 18-24-летних), а братья и сестры — у 2%. Соседи в этом списке набирают 7%, а друзья — 4%.

Мужской гнев более абстрактный, направлен преимущественно на публичных людей. А женский гнев чаще вызван близкими отношениями, связан с эмоциональной привязанностью.

Как показал опрос, триггеры гнева достаточно разнообразны, но чаще всего гнев и сильную злость у наших сограждан вызывают ситуации взаимодействия с людьми, которые ведут себя некорректно, несправедливо по отношению к ним. Более трети от числа россиян, испытывающих гнев, сообщили, что их в других людях злит отсутствие воспитания, наглость, завышенная самооценка, нарушение границ, навязывание мнения, глупость, хамство, неуважение, ложь и лицемерие — 38%. Женщины гневаются по этому поводу чаще, чем мужчины — 40% и 32%, по-видимому, эмоционально они более восприимчивы к такого рода ситуациям.

Если на первом месте несправедливость по отношению к себе, то на втором — несправедливость социальная: бюрократия, коррупция, рост цен, падение уровня жизни, бездействие чиновников (29%). Далее следуют такие варианты, как бытовые проблемы (12%), рабочие моменты, отношения в коллективе и с начальством (11%), отношения с Украиной (6%), ситуация на дорогах, пробки (5%).

Современная психология говорит: нет плохих и хороших эмоций, все они часть нашей природы. Гнев — это естественная реакция на раздражители, и каждый справляется с этим по-разному, главное — оставаться в социально приемлемых рамках. Подавляющее большинство россиян могут усмирять гнев и контролировать себя в такие моменты — 79% всегда и 16% иногда. Признались, что не в силах управлять собой в состоянии гнева 3%.

В состоянии гнева и сильной злости наши сограждане ведут себя по-разному, в основном они либо уходят от конфликта, молчат (30%), либо, напротив, вступают в конфронтацию и высказывают обидчику все, что они думают (29%). Эти противоположные стратегии одинаково популярны. Каждый четвертый выберет в такие моменты прогулку на свежем воздухе (23%). Каждый пятый предпочтет выговориться на стороне, обсудив неприятную ситуацию с друзьями, близкими — 19%. У женщин этот способ особенно популярен — 25% (vs. 11% среди мужчин). Еще 13% отправятся на перекур, каждый десятый выпьет чаю, кофе или перекусит. Женщины чаще «заедают» гнев и злость (13% vs. 7%), а мужчины в такой ситуации скорее выкурят сигарету (17% vs. 10% среди женщин). Некоторые люди контролируют эмоции с помощью сна или приема успокоительного (по 4%). Небольшой процент выбрали бы алкоголь или даже физическую агрессию (по 3%). В целом конструктивные способы снятия эмоционального напряжения менее популярны у россиян, чем замалчивание, заедание и другие способы сдерживания злости.

  • Чаще других предпочитают молчать и уходить от конфликта представители старшего поколения — 40%. А высказывают обидчику все, что думают, в основном молодые люди до 25 лет — 35%. То есть в гипотетической ситуации конфликта между «детьми» и «отцами», скорее всего, говорить будут «дети», а молчать — «отцы».
  • В обеих столицах оказалась популярна практика «выговориться на стороне» — 25%, на селе такой метод выбирают в два раза реже — 13%.
  • Принимают успокоительное в состоянии гнева 7% женщин и только 1% мужчин.
Теги: #вциом #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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