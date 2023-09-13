Общество

«Зверьё моё»: Об услугах зоотакси. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 сентября. В гостях у ведущей Ульяны Ловыгиной - основатель первого в Псковской области зоотакси Мария Миронова.

Как пришла идея запустить такой необычный сервис? Пользуется ли он спросом? Какие животные могут воспользоваться услугами зоотакси? Насколько комфортны автомобили для перевозки животных? Как подготовить животное к перевозке? Что обязательно взять в дорогу? Об этом и многом другом – в эфире.