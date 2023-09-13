Общество

Доходы социально ориентированных НКО в Псковской области превысили 3 млрд рублей в 2022 году

В Псковской области по состоянию на конец 2022 года количество социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) составило 643 единицы и увеличилось по сравнению с 2021 годом на 52 единицы (на 8,8%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) СОНКО в 2022 году составила 1879 человек и снизилась по сравнению с 2021 годом на 45 человек, или на 2,3%.

Число добровольцев увеличилось на 0,5 тысячи человек, или на 3,5% (с 14,2 тысячи человек в 2021 году до 14,7 тысячи человек в 2022 году).

Объем денежных поступлений (или доход) обследованных СОНКО в 2022 году сложился в размере 3 млрд 119,6 млн рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 26,3%. В структуре доходов СОНКО чуть больше половины (54,4%) занимали доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

В 2022 году СОНКО оказывали гражданам области социальные услуги. Численность человек, которым они были предоставлены, составила 174 тысячи (в 2021 году – 119 тысяч). Наиболее востребованы были услуги в области культуры и кинематографии. Ими воспользовались чуть больше половины граждан, обратившихся за помощью в СОНКО, что в 2,7 раза больше, чем в 2021 году. На 17,3% вырос спрос на услуги в области образования – их получили 45,4 тыс. человек. В области социальной политики помощь была оказана 24,1 тыс. человек (в 2021 году – 28,4 тыс. человек). Услуги в области спорта были предоставлены 10,6 тыс. человек. Стоит отметить, что количество человек, получивших данную услугу, снизилось на 32,1% по сравнению с 2021 годом. В области здравоохранения услуга была оказана 3,2 тыс. человек, что на 23,1% больше, чем в 2021 году.

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом снизилось число человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме на 21,7% (до 3,6 тысячи), в натуральной форме – на 4,2% (до 20,6 тыс. человек). Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе, снизилось на 45,2% (до 8,5 тыс. человек).