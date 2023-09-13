Общество

Псковский губернатор напомнил порядок действий при появлении дрона

При обнаружении беспилотника прежде всего необходимо покинуть опасную зону и сообщить о нем оперативным службам по номеру 112. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«Прежде всего необходимо оперативно покинуть опасную зону, отойдя на расстояние не менее 100 метров. Лучше отойти за ближайшее здание или хотя бы дерево и предупредить окружающих о возможной опасности. После позвоните по номеру 112 и четко укажите все данные — место, время, сколько беспилотников, в какую сторону и откуда двигались», - напомнил Михаил Ведерников.

Ни в коем случае нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами или подходить к беспилотнику в случае его падения, подчеркнул глава региона.

«Сегодня правительство области, соответствующие органы и службы делают все, чтобы обеспечить вашу безопасность. Мы приобретаем комплексы обнаружения, средства подавления БПЛА, ориентируясь на технические новинки в этой сфере. По договоренности с производителями, поставщиками проводим мероприятия по опытному испытанию таких систем. Работаем над самосовершенствованием зоны безопасности над Псковом и областью, чтобы эффективнее противостоять угрозам атак с использованием беспилотников. По всем направлениям оперативный штаб области работает. Но предупрежден — значит вооружен, будете бдительны», - призвал Михаил Ведерников.

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Также глава региона напомнил, что на территории региона действует отряд «Дружина».

«Нам нужны люди с разными профессиональными навыками. Вместе мы обязательно со всем справимся», - заключил губернатор.