Общество

Запретить увольнять вдов военных в течение года предложили в Госдуме

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить запрет на увольнение с работы супруги погибшего ветерана боевых действий в течение года с момента гибели, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

«В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий в течение 1 года с момента гибели ветерана боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет и ряда других категорий», — сообщается в тексте пояснительной записки к проекту.

При этом предлагается установить, что данные нормы действуют при условии, что супруга не вступила в повторный брак, уточняет РИА Новости.