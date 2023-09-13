Общество

Астрономический фестиваль пройдет в Пскове 16 сентября

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» состоится на набережной у Кузнецкого моста в Пскове 16 сентября. Об этом сообщается в группе Псковского планетария в социальной сети «ВКонтакте».

Гостей фестиваля ждут:

интересные лекции про космос от лекторов из Пскова, Пензы и Тулы,

выставка астрофотографий псковских и петербургских любителей астрономии,

детские площадки,

астрономические наблюдения.

В завершении фестиваля покажут огненное шоу. Начало фестиваля в 16:00, огненное шоу в 22:30, закрытие фестиваля в 00:00.

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«Одевайтесь теплее! Не дайте хорошей погоде вас обмануть! Вечером и ночью будет прохладно. Участие в фестивале бесплатное», - отметили организаторы.

Фестиваль проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.