Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с депутатом Татьяной Пасман

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – депутат Псковской городской Думы, методист кафедры методологии постдипломного педагогического образования ПОИПКРО Татьяна Пасман. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о новациях в образовании и актуальных проблемах педагогов.

Многие ли новации, объявленные ранее на федеральном уровне, внедрены в наших школах с нового учебного года? Нужно ли вводить в школах семьеведение как отдельный курс? К чему могут привести корректировки образовательных курсов? Допустима ли агитационность в школьных учебниках истории?

Трансляция завершена.