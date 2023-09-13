Общество

Более 1300 человек будут получат медпомощь в новом ФАПе в печорской деревне

Новый фельдшерско-акушерский пункт ввели в деревне Крупп Печорского района по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

ФАП укомплектован медицинским персоналом: фельдшером и медсестрой. Медицинскую помощь здесь будут получать более 1 300 жителей из 37 населённых пунктов.

ФАП будет осуществлять основную первичную медицинскую помощь населению, включая оказание неотложной медицинской помощи, проведение профилактических осмотров и консультаций. В рамках профилактики сезонных заболеваний здесь можно будет сделать прививку от гриппа. Также в ФАПе будут реализовываться лекарственные препараты. Ассортимент будет зависеть от потребностей местных жителей, так как возможна доставка лекарств под заказ, рассказали в комитете.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Крупп будет играть важную роль в оказании медицинской помощи населению и повышении качества здравоохранения в районе, подчеркнули в комитете.