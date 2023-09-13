Общество

Детский технопарк «Кванториум» открылся в псковской школе

Детский технопарк «Кванториум» приступил к работе в псковской гимназии № 29. Площадка создана в этом году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Школьный кванториум призван обеспечить углубленное изучение естественно-научных предметов, формирование критического и креативного мышления, а также развитие у школьников современных компетенций и навыков, в том числе математической, информационной грамотности.

На базе детского технопарка «Кванториум» преподают учебные предметы из областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология».

Площадка также будет использоваться для проведения курсов, организации дополнительного образования и внеурочной деятельности для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей. Здесь же планируется проведение школьных интеллектуальных и творческих состязаний, олимпиад, а также образовательных мероприятий для детей и педагогов из других школ.