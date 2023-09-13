Общество

Международный день демократии отмечают 15 сентября

Международный день демократии установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007 году (резолюция A/RES/62/7) и отмечается ежегодно 15 сентября. Эта дата приурочена к 20-й годовщине первой международной конференции новых и восстановленных демократий, которая отмечалась в 2008 году.

ООН предложила государствам, а также региональным, межправительственным и неправительственным организациям принять новый праздник, как повод обратить внимание на состояние демократии в мире, пишет calend.ru.

Слово «демократия» происходит от двух древнегреческих слов, обозначающих «народ» и «власть», и традиционно переводится как «власть народа». Под этим термином подразумевается политический режим, в основе которого лежит метод коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса или на его существенные стадии.

Демократия основана на свободном волеизъявлении народа и тесно связана с обеспечением правопорядка и осуществлением прав и основных свобод человека. Современное общество относит демократию к универсальным ценностям и принципам. Ведь демократия является выражением интересов людей. Она основана на инклюзивности, равноправии и равном участии и является одним из базовых элементов обеспечения мира, устойчивого развития и прав человека.

Связь между демократией и правами человека зафиксирована в статье 21(3) Всеобщей декларации прав человека, гласящей: «Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования».

Деятельность Организации Объединенных Наций в поддержку усилий правительств по поощрению и укреплению демократии осуществляется в соответствии с Уставом и лишь по конкретной просьбе соответствующих государств-членов ООН.

В Международный день демократии, который каждый год посвящен определенной теме, обычно проводятся разного рода просветительские мероприятия — лекции, семинары, круглые столы. Кроме того, к этой дате готовятся информационные материалы на тему демократии — газеты, листовки, брошюры.