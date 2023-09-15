Общество

Россияне стали покупать больше коньяка с начала года

Объем розничных продаж коньяка в России в январе-августе вырос на 10,7% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 8,595 миллиона декалитров, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.

По данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 4,3%, до 146,046 миллиона декалитров. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 17,1%, до 11,437 миллиона декалитров, пишет «Прайм».

Продажи водки с прошлого года незначительно снизились — на 0,1% — и составили 49,359 миллиона декалитров. А оборот продаж виноградных вин вырос на 5,5%, до 37,28 миллиона декалитров, шампанских и игристых — на 9,2%, до 12,08 миллиона декалитров. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 84,5%, до 784,9 тысячи декалитров.