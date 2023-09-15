Общество

Почти 6 тысяч жителей Псковской области получили проактивные уведомления о будущей пенсии

5892 человека в Псковской области получили уведомления о будущей пенсии с января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда.

Из сообщений, которые Социальный фонд России в проактивном режиме отправляет гражданам, они узнают о накопленном страховом стаже и заработанных пенсионных коэффициентах. Также указан размер пенсии, рассчитанный по этим показателям, и имеющаяся сумма пенсионных накоплений.

Проактивные уведомления поступают в личный кабинет на портале госуслуг раз в три года. Женщины получают такую информацию, начиная с 40 лет, мужчины – с 45 лет. Тем, у кого нет регистрации на «Госуслугах», данные о формировании пенсии всегда доступны в клиентских службах Соцфонда.

Информация фонда позволяет гражданам контролировать переданные работодателями сведения о пенсионных отчислениях и заранее оценить свои пенсионные права.