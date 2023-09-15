Общество

Единую систему защиты создадут в Псковской области

Единую систему защиты создадут в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня мир таков, что ни про одно место на Земле нельзя со стопроцентной уверенностью сказать: "Тут безопасно". Но паники быть не должно. Атаки с помощью беспилотников — наиболее актуальная угроза. Дважды мы в этом, к сожалению, убедились на собственном опыте. И конечно, нельзя исключать деятельность диверсионно-разведывательных групп. Вот исходя из этого нужно выстраивать систему безопасности», - сказал Михаил Ведерников ТАСС..

По его словам, система безопасности должна быть многоуровневой.

«Мы достаточно подробно в эту тематику погрузились и ищем оптимальные варианты. Конечная наша задача — объединить все элементы в единую систему защиты над Псковом и всей областью. Что касается работы на земле, здесь у нас работает отряд содействия обороне и безопасности "Дружина". До конца года мы ожидаем, что отряд разрастется до 2 тысяч человек (сейчас это более тысячи дружинников). В числе их задач оказание содействия уполномоченным федеральным органам в выявлении БПЛА, ведение разъяснительной работы с населением, подготовка к действиям в нештатных ситуациях и т.д. Важно не паниковать и чтобы люди знали, как себя вести во внештатной ситуации», - заключил глава региона.