Общество

Какие виды соцподдержки и помощи псковичи могут получить в электронном виде

Оформить субсидию на оплату коммунальных услуг, получить социальную помощь, денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или сертификат теперь можно, не выходя из дома. Часть услуг в сфере соцзащиты можно оформить через портал Госуслуги.

О том, какие сервисы доступны, какие условия необходимы для их предоставления и насколько удобно получение услуг в электронном виде, Псковской Ленте Новостей рассказала заместитель начальника отдела социальных выплат, льгот и субсидий комитета по социальной защите Псковской области Ирина Иванова.

- Какие услуги предоставляет портал Госуслуг в сфере соцзащиты? Какие наиболее востребованы у жителей области ?

- В Псковской области по линии социальной защиты предоставляется более 40 услуг. На 16 из них можно подать заявление на Госуслугах. Это такие услуги как: установление статуса многодетной семьи, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, назначение компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление ежегодной денежной выплаты граждан, награжденными знаком «Почетный донор», присвоение звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда субъекта Российской Федерации», оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам, предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка, установление опеки, попечительства (в том числе предварительная опека, попечительство), назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка приемной семье, предоставление регионального материнского (семейного) капитала; выплата социального пособия на погребение, признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании.

Такие услуги, как оказание государственной социальной помощи, установление статуса многодетной семьи, предоставление сертификата на региональный материнский капитал и предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2023 году пользуется наибольшим спросом. Особой популярностью Госуслуги пользуются у молодого поколения.

- Какие условия необходимы для получения госуслуг в электронном виде?

Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуги. Для этого нужен паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС), а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты, которые ранее не использовались при регистрации на портале государственных услуг.

Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом РФ: место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.

Поэтому первым шагом для получения доступа к возможностям ресурса является выбор региона, после чего откроется список услуг.

В карточке услуги содержится ее описание, информация о сроках исполнения. Также можно изучить бланки заявлений и форм, которые следует заполнить для обращения за услугой, ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения услуги. В рубрике «Консультирование» содержатся подробная информация о порядке и способах обращения за консультацией.

- Сложно ли ли разобраться в алгоритме получения соцуслуги в электронном виде?

- На портале госуслуг есть пошаговые инструкции для получения мер социальной поддержки. Например, при подачи заявления на предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо выбрать услугу, подтвердить сведения о заявителе, выбрать льготную категорию, загрузить квитанции об оплате жилого помещения и коммунальных услуг, выбрать способ получения компенсации и уполномоченный орган, предоставляющий услугу. После рассмотрения заявления в личный кабинет заявителя на Госуслугах поступит уведомление о принятом решении.

- В чем преимущества получения услуг в электронном виде?

- Преимуществ получения государственных услуг в электронном виде несколько. Это, во-первых, сокращение временных затрат. Во-вторых, нет необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов. Подать заявление на получение государственной услуги можно из любого места, где есть сеть Интернет в любое удобное время. Кроме того, есть возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.