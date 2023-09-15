Общество

Обязательную маркировку красной и черной икры запустят в России с 1 апреля

Обязательную электронную маркировку красной и черной икры в России планируется запустить 1 апреля, сообщает Минпромторг РФ.

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева посетила с рабочей поездкой Сахалинскую область, где сообщила о ходе подготовки к такой маркировке икры осетровых и лососевых рыб.

«По поручению правительства РФ Минпромторгом России совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывается вопрос о внедрении обязательной маркировки в отношении икры с 1 апреля 2024 года», — сообщает министерство.

Также замминистра промышленности и торговли РФ отметила, что у участников эксперимента есть возможность протестировать все технические и бизнес-процессы, связанные с маркировкой продукции средствами идентификации, уже сейчас, пишет RuNews24.