Вирусные спутники осени

Сезон простуд уже стоит на пороге. В поликлиниках стало заметно больше шмыгающих носами псковичей, в общественных местах всё чаще появляются люди в защитных масках. А страницы СМИ пестрят новостями о предстоящих угрозах для иммунитета и необходимости вакцинации.
Мы выяснили, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Псковской области, есть ли риск новой волны ковида, где сделать прививку, и какие меры профилактики следует соблюдать осенью.
В холодное время года традиционно увеличивается риск заражения различными вирусами, пул которых возглавляют грипп и ОРВИ — последней в прошлом году переболели более 210 тысяч жителей Псковской области. В этом сезоне медики также прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом и пневмонией, которая является наиболее частым осложнением всех вышеперечисленных инфекций.
Первые случаи гриппа в России уже регистрируются, но основной пик ожидается только в конце года. Он будет средней интенсивности — так предполагают в Роспотребнадзоре. В ведомстве также заметили, что на этот раз подъём заболеваемости начался раньше обычного.
Заболевших стало больше во всех возрастных группах, наибольший рост фиксируется среди детей от 7 до 14 лет. Больше всего пациентов с признаками вирусной инфекции выявляют в Пскове, Псковском и Невельском районах. Самые неутешительные показатели в областном центре: за неделю ОРВИ заболели 1176 человек, рост составил 75,3%. Недельный пороговый уровень уже превышен на 8%.
Коронавирус тоже не дремлет: за неделю врачи поставили такой диагноз пяти взрослым пациентам, в том числе двум — в Пскове. У двух человек болезнь протекает в форме пневмонии, у трёх — с симптомами ОРВИ.
Сухие цифры, которые еженедельно публикует областное Управление Роспотребнадзора, подтверждает ситуация в медучреждениях. Там уже появились очереди из тех, чей иммунитет не смог оперативно перестроиться с летнего режима на зимний.
Одна из наших читательниц недавно сообщила об аншлаге в первой взрослой поликлинике Пскова, где люди с симптомами разных простудных заболеваний по несколько часов ждут приёма врача, сидя в одном небольшом помещении. По данным пациентов, такая ситуация повторяется каждый понедельник, так как терапевт вынужден отвлекаться на экстренные вызовы на дом.
«Как результат, с 8.00 куча больных (разными заболеваниями) людей сидят в очереди с ослабленным иммунитетом, температурой и заражают друг друга. Ладно бы ещё хоть медленный, но шел прием. Но он не ведется! Совсем!» - негодовала псковичка.
Во избежание подобных ситуаций псковичей призывают заранее записываться на приём через электронные сервисы и инфоматы в холлах Псковской городской поликлиники. «Очередей быть не должно. Я вчера посещала с очередным визитом поликлинику, там не было ни одного человека», - проинформировала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября. Она признала, что подобные случаи имеют место быть, в том числе из-за тех, кто не использует предварительную запись, но количество очередей в медучреждениях неуклонно сокращается.
Тем же, кто не хочет впоследствии обращаться к врачу, советуют заблаговременно защитить организм от вирусов и вакцинироваться. Это не даст 100-процентной гарантии, что вы не заразитесь, но поможет избежать тяжелого течения заболевания и его осложнений: синуситов, бронхитов, отитов, пневмоний, обострений и усугубления хронических заболеваний. Кроме того, как отмечают специалисты, чем больше людей прививается, к примеру, от гриппа, тем выше уровень популяционного иммунитета, а заболеваемость ниже.
В Псковской области прививочная кампания уже стартовала. Те, кто не хочет пополнить статистику заболевших в ноябре, проходят вакцинацию в поликлиниках, в учебных заведениях и на работе. Только в областном центре за две недели вакцину от гриппа ввели пяти тысячам человек. Всего регион в этом году получил более 120 тысяч доз вакцины от гриппа: 83 710 доз взрослой и 36 530 — детской. В будущем ожидаются дополнительные поставки по линии Минздрава.
В Пскове вакцинация проводится в нескольких пунктах. Так, выездные бригады медиков работают на стоянке магазина «Семейный Магнит» на улице Труда, 37а с 11:00 до 15:00 ежедневно и в пункте вакцинации в ТК «Империал», где заодно можно пройти первый этап диспансеризации. Последний работает по будням с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 15:00. В оба пункта можно приходить без предварительной записи. А в прививочные кабинеты (Кузнецкая, 19; Коммунальная, 23; Индустриальная, 8; Киселева, 8; Сиреневый бульвар, 9; Кузбасской Дивизии, 22 корпус Б) придётся записаться заранее по телефону 299-028, либо прийти наобум и получить вакцину в порядке очереди.
В Великих Луках прививочная кампания тоже идёт полным ходом. Местные жители могут защититься от гриппа во всех подразделениях межрайонной больницы, а также в передвижных медицинских комплексах, осуществляющих диспансеризацию. Также великолучане проходят вакцинацию и диспансеризацию в передвижном комплексе на парковке ТЦ «Апельсин» на улице Вокзальной, 11.
В другие муниципалитеты вакцина также поступила. Жители могут приходить в прививочные кабинеты во взрослых и детских поликлиниках, выездные бригады медиков посещают предприятия и вакцинируют всех желающих, не имеющих симптомов ОРЗ. По данным на 7 сентября, в Псковской области против гриппа были привиты 19 500 человек, в том числе 2560 детей. Всего в этом году региону предстоит охватить вакцинацией от гриппа порядка 60% населения.
Марина Гаращенко констатировала, что осенью всегда фиксируется подъем заболеваемости, что вполне естественно. По её словам, пока в регионе нет гриппа, самое время начать вакцинироваться. Важно не забывать и о других инфекциях, в том числе о коронавирусе, который мутировал, но никуда не делся. Поэтому в ближайшее время жителям региона придётся вспомнить некоторые меры профилактики, которые использовались во времена пандемии.
Руководитель комитета также рекомендовала тем, кто боится заболеть гриппом или ковидом, либо имеет риск осложнения хронических заболеваний, надевать защитные маски в общественных местах. Если же человек болен, он должен остаться дома — всё это необходимо для того, чтобы регион благополучно прошёл период сезонных заболеваний. Также Марина Гаращенко призвала жителей области бороться с вредными привычками и не пренебрегать профилактическими осмотрами, диспансеризацией.
А в администрации Пскова ещё месяц назад напоминали прописные истины, которые способны снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. В частности, нужно чаще мыть руки, особенно после возвращения с улицы, надевать маску в общественных местах и медучреждениях, избегать скопления людей в сезон простуд, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, чаще проветривать помещения. Также специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, высыпаться, питаться сбалансированно, включить в рацион продукты, богатые витаминами, и регулярно заниматься физкультурой.
Похожие советы дала психолог Руслана Скородумова: не снижать осенью физическую активность, питаться полезной едой, хорошо спать, а также повышать уровень серотонина посредством построения планов на выходные или долгосрочную перспективу - любое планирование не даёт погружаться в уныние.
Кроме того, адаптироваться к смене биоритмов, сокращению светового дня и другим спутникам осени поможет интересный досуг: например, фотосессия, катание на лошадях, небольшое путешествие в соседний район или прогулка по лесу. Можно начать продумывать Новый год, или же просто порадовать близких чем-то приятным, ведь осень — это красивое и уютное время года. «Как только организм адаптируется, всё наладится», - пообещала психолог.
Уже сейчас многие псковичи сидят с температурой, насморком и другими симптомами ОРВИ — кому-то ребёнок из сада принёс «заразу», другие неудачно прокатились в автобусе, третьи простыли где-то ещё. Если вы ещё не вошли в список тех, кому вакцинироваться уже поздно, - самое время это сделать и соблюдать все остальные меры профилактики.
Ульяна Ловыгина