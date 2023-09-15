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Общество

Вирусные спутники осени

15.09.2023 11:29|ПсковКомментариев: 0

Сезон простуд уже стоит на пороге. В поликлиниках стало заметно больше шмыгающих носами псковичей, в общественных местах всё чаще появляются люди в защитных масках. А страницы СМИ пестрят новостями о предстоящих угрозах для иммунитета и необходимости вакцинации.

Мы выяснили, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Псковской области, есть ли риск новой волны ковида, где сделать прививку, и какие меры профилактики следует соблюдать осенью.

 

Ослабленный иммунитет

В холодное время года традиционно увеличивается риск заражения различными вирусами, пул которых возглавляют грипп и ОРВИ — последней в прошлом году переболели более 210 тысяч жителей Псковской области. В этом сезоне медики также прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом и пневмонией, которая является наиболее частым осложнением всех вышеперечисленных инфекций.

Первые случаи гриппа в России уже регистрируются, но основной пик ожидается только в конце года. Он будет средней интенсивности — так предполагают в Роспотребнадзоре. В ведомстве также заметили, что на этот раз подъём заболеваемости начался раньше обычного.

По официальным данным, в Псковской области гриппом пока никто не заразился, при этом количество пациентов медучреждений с симптомами ОРВИ неуклонно ползёт вверх. За прошедшую неделю заболеваемость выросла на 32%. Вирусную инфекцию диагностировали в 1687 случаях, что, впрочем, ниже недельного эпидемического порога на 61,3%. 39 человек положили в больницу, остальных оправили лечиться в домашних условиях.

Заболевших стало больше во всех возрастных группах, наибольший рост фиксируется среди детей от 7 до 14 лет. Больше всего пациентов с признаками вирусной инфекции выявляют в Пскове, Псковском и Невельском районах. Самые неутешительные показатели в областном центре: за неделю ОРВИ заболели 1176 человек, рост составил 75,3%. Недельный пороговый уровень уже превышен на 8%.

Коронавирус тоже не дремлет: за неделю врачи поставили такой диагноз пяти взрослым пациентам, в том числе двум — в Пскове. У двух человек болезнь протекает в форме пневмонии, у трёх — с симптомами ОРВИ.

Сухие цифры, которые еженедельно публикует областное Управление Роспотребнадзора, подтверждает ситуация в медучреждениях. Там уже появились очереди из тех, чей иммунитет не смог оперативно перестроиться с летнего режима на зимний.

Одна из наших читательниц недавно сообщила об аншлаге в первой взрослой поликлинике Пскова, где люди с симптомами разных простудных заболеваний по несколько часов ждут приёма врача, сидя в одном небольшом помещении. По данным пациентов, такая ситуация повторяется каждый понедельник, так как терапевт вынужден отвлекаться на экстренные вызовы на дом.

«Как результат, с 8.00 куча больных (разными заболеваниями) людей сидят в очереди с ослабленным иммунитетом, температурой и заражают друг друга. Ладно бы ещё хоть медленный, но шел прием. Но он не ведется! Совсем!» - негодовала псковичка.

Во избежание подобных ситуаций псковичей призывают заранее записываться на приём через электронные сервисы и инфоматы в холлах Псковской городской поликлиники. «Очередей быть не должно. Я вчера посещала с очередным визитом поликлинику, там не было ни одного человека», - проинформировала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября. Она признала, что подобные случаи имеют место быть, в том числе из-за тех, кто не использует предварительную запись, но количество очередей в медучреждениях неуклонно сокращается.

Самое время для прививки

Тем же, кто не хочет впоследствии обращаться к врачу, советуют заблаговременно защитить организм от вирусов и вакцинироваться. Это не даст 100-процентной гарантии, что вы не заразитесь, но поможет избежать тяжелого течения заболевания и его осложнений: синуситов, бронхитов, отитов, пневмоний, обострений и усугубления хронических заболеваний. Кроме того, как отмечают специалисты, чем больше людей прививается, к примеру, от гриппа, тем выше уровень популяционного иммунитета, а заболеваемость ниже.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена: эпидемический сезон по гриппу в России пройдет спокойно, если 60% населения страны пройдет вакцинацию. Причём медики советуют проходить вакцинацию ещё до начала подъема заболеваемости. То есть, уже сейчас: оптимальным временем проведения прививок против гриппа считается сентябрь-октябрь.

В Псковской области прививочная кампания уже стартовала. Те, кто не хочет пополнить статистику заболевших в ноябре, проходят вакцинацию в поликлиниках, в учебных заведениях и на работе. Только в областном центре за две недели вакцину от гриппа ввели пяти тысячам человек. Всего регион в этом году получил более 120 тысяч доз вакцины от гриппа: 83 710 доз взрослой и 36 530 — детской. В будущем ожидаются дополнительные поставки по линии Минздрава.

В Пскове вакцинация проводится в нескольких пунктах. Так, выездные бригады медиков работают на стоянке магазина «Семейный Магнит» на улице Труда, 37а с 11:00 до 15:00 ежедневно и в пункте вакцинации в ТК «Империал», где заодно можно пройти первый этап диспансеризации. Последний работает по будням с 10:00 до 17:00 и в субботу с 10:00 до 15:00. В оба пункта можно приходить без предварительной записи. А в прививочные кабинеты (Кузнецкая, 19; Коммунальная, 23; Индустриальная, 8; Киселева, 8; Сиреневый бульвар, 9; Кузбасской Дивизии, 22 корпус Б) придётся записаться заранее по телефону 299-028, либо прийти наобум и получить вакцину в порядке очереди.

В Великих Луках прививочная кампания тоже идёт полным ходом. Местные жители могут защититься от гриппа во всех подразделениях межрайонной больницы, а также в передвижных медицинских комплексах, осуществляющих диспансеризацию. Также великолучане проходят вакцинацию и диспансеризацию в передвижном комплексе на парковке ТЦ «Апельсин» на улице Вокзальной, 11.

В другие муниципалитеты вакцина также поступила. Жители могут приходить в прививочные кабинеты во взрослых и детских поликлиниках, выездные бригады медиков посещают предприятия и вакцинируют всех желающих, не имеющих симптомов ОРЗ. По данным на 7 сентября, в Псковской области против гриппа были привиты 19 500 человек, в том числе 2560 детей. Всего в этом году региону предстоит охватить вакцинацией от гриппа порядка 60% населения.

Прописные истины

Марина Гаращенко констатировала, что осенью всегда фиксируется подъем заболеваемости, что вполне естественно. По её словам, пока в регионе нет гриппа, самое время начать вакцинироваться. Важно не забывать и о других инфекциях, в том числе о коронавирусе, который мутировал, но никуда не делся. Поэтому в ближайшее время жителям региона придётся вспомнить некоторые меры профилактики, которые использовались во времена пандемии.

«Мы постепенно будем вводить масочный режим, но только в медицинских организациях», - проинформировала председатель комитета по здравоохранению. Она призвала с пониманием отнестись к тому, что при входе в поликлинику или стационар будут предлагать надеть маску, обработать руки — это нужно, чтобы обеспечить безопасность самих пациентов и медиков. Последние в обязательном порядке будут соблюдать масочный режим и проходить вакцинацию.

Руководитель комитета также рекомендовала тем, кто боится заболеть гриппом или ковидом, либо имеет риск осложнения хронических заболеваний, надевать защитные маски в общественных местах. Если же человек болен, он должен остаться дома — всё это необходимо для того, чтобы регион благополучно прошёл период сезонных заболеваний. Также Марина Гаращенко призвала жителей области бороться с вредными привычками и не пренебрегать профилактическими осмотрами, диспансеризацией.

А в администрации Пскова ещё месяц назад напоминали прописные истины, которые способны снизить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. В частности, нужно чаще мыть руки, особенно после возвращения с улицы, надевать маску в общественных местах и медучреждениях, избегать скопления людей в сезон простуд, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия, чаще проветривать помещения. Также специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни, высыпаться, питаться сбалансированно, включить в рацион продукты, богатые витаминами, и регулярно заниматься физкультурой.

Похожие советы дала психолог Руслана Скородумова: не снижать осенью физическую активность, питаться полезной едой, хорошо спать, а также повышать уровень серотонина посредством построения планов на выходные или долгосрочную перспективу - любое планирование не даёт погружаться в уныние.

«Те, кто имеет планы и планирует что-то хорошее, не замечает осенней хандры», - заявила она в программе «Грани развития» на радио «ПЛН FM».

Кроме того, адаптироваться к смене биоритмов, сокращению светового дня и другим спутникам осени поможет интересный досуг: например, фотосессия, катание на лошадях, небольшое путешествие в соседний район или прогулка по лесу. Можно начать продумывать Новый год, или же просто порадовать близких чем-то приятным, ведь осень — это красивое и уютное время года. «Как только организм адаптируется, всё наладится», - пообещала психолог.

Уже сейчас многие псковичи сидят с температурой, насморком и другими симптомами ОРВИ — кому-то ребёнок из сада принёс «заразу», другие неудачно прокатились в автобусе, третьи простыли где-то ещё. Если вы ещё не вошли в список тех, кому вакцинироваться уже поздно, - самое время это сделать и соблюдать все остальные меры профилактики.

Ульяна Ловыгина

Теги: #ОРВИ #грипп #осень #заболевания
Источник: Псковская Лента Новостей
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