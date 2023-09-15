Общество

Сфера обслуживания в России столкнулась с небывалым дефицитом кадров

В России сложилась уникальная ситуация, когда на рынке труда наблюдается большой дефицит кадров в потребительской сфере. На сегодня около 40% вакансий от работодателей на сервисах по поиску работы – это работа в сфере обслуживания.

По мнению экспертов, такая ситуация связана с низкой безработицей, невысокими зарплатами и оттоком мигрантов из-за ослабления рубля, пишет RuNews24.

Как рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина, в этом году число вакансий в сфере обслуживания увеличилось на 80%. Так, среди доступных на рынке предложений 40% - это вакансии обслуживающего персонала, продавцов, специалистов в сфере туризма.

При этом работодатели, пытаясь удержать старых и привлечь новых сотрудников, все чаще решаются на повышение заработных плат.