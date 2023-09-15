Общество

«Прессинг»: Пресс-службы против журналистов, помощники и вредители, вирус согласований. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 сентября. Тема выпуска — взаимодействие пресс-служб и журналистов.

Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорили о том, как криво на российской почве прижился росток западной практики по наличию пресс-секретарей в официальных инстанциях и о том, как пресс-службы из проводников информации превратились в ее охранников, а также сравнили пиарщиков с сантехниками и назвали имена пресс-секретарей, которых готовы назвать коллегами.